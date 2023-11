Apple suspend sa publicité sur X après les déclarations controversées d’Elon Musk

Apple a cessé de faire de la publicité sur X suite aux controverses déclarations antisémites d’Elon Musk.

Apple suspend sa publicité sur X, formellement connu sous le nom de Twitter

Apple a cessé de faire de la publicité sur X, formellement connu sous le nom de Twitter, suite aux controverses déclarations antisémites d’Elon Musk faites mercredi de la semaine dernière, comme le souligne Axios. Après l’acquisition du réseau social par le propriétaire de Tesla, de nombreux annonceurs ont quitté la plateforme, cependant, la société à la pomme croquée est l’une des entreprises qui est restée et est l’un des annonceurs les plus importants sur X.

Apple cesse de faire de la publicité sur X

Bien qu’Apple soit l’un des plus grands annonceurs sur X, ce n’est pas la première fois qu’elle arrête sa publicité sur ce réseau social. Il l’a également fait il y a un an, précisément en novembre 2022. À cette époque, l’entreprise a menacé de supprimer l’application de son App Store car X ne respectait pas certaines règles, ce qui a fait dire à Elon Musk qu’il créerait son propre téléphone s’il en était ainsi. Cependant, tout a été résolu par une conversation entre Elon Musk et le PDG d’Apple et les annonces d’Apple ont repris sur X-Twitter.

Alors que les estimations récentes suggèrent qu’ Apple dépense plus de 100 millions de dollars par an en publicité sur X, il semble qu’elle les ait à nouveau arrêtées après les controverses déclarations antisémites d’Elon Musk. Il n’est pas clair si cette fois les annonces reprendront, car certaines apparaissaient aux côtés de déclarations pro-Hitler, entre autres commentaires. Apple évalue constamment si elle fait de la publicité sur X ou non et c’est la raison pour laquelle elle a agi si rapidement.

Apple n’est pas la seule entreprise à avoir arrêté de faire de la publicité sur ce réseau social récemment. La semaine dernière, la société technologique IBM a annoncé qu’elle cesserait de faire de la publicité sur X, une décision également prise par l’Union européenne. Un mécontentement qui a également été exprimé par la Maison Blanche, ainsi que par d’autres entreprises qui ont contacté des employés de la société pour exprimer leur inconfort face aux commentaires d’Elon Musk.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :