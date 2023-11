Microsoft recrute Sam Altman après son licenciement de son poste de PDG d’OpenAI

Le feuilleton Sam Altman continue. Après avoir été destitué de son poste de PDG d’OpenAI par le conseil d’administration de l’entreprise, Altman a maintenant été annoncé comme nouvel employé de Microsoft par Satya Nadella. Dans son nouveau rôle, l’ancien leader d’OpenAI dirigera une nouvelle équipe de développement d’intelligence artificielle.

Mais Altman ne vient pas seul chez Microsoft. Greg Brockman, qui était jusqu’à présent président d’OpenAI jusqu’à sa décision de quitter son poste après avoir appris le licenciement de Sam Altman, l’accompagnera dans sa nouvelle mission pour diriger la nouvelle équipe de développement d’IA de Microsoft.

Microsoft est, et restera, l’un des partenaires stratégiques d’OpenAI dans son expansion. La société prévoit de maintenir ses investissements et de conserver la relation étroite qu’elle entretenait avec l’entreprise dirigée par Altman jusqu’à il y a quelques jours. C’est ce qu’a confirmé le PDG de Microsoft dans un communiqué sur X, où il déclare que « nous sommes toujours engagés dans notre partenariat avec OpenAI », et qu’il « a hâte de rencontrer Emmet Shear », l’un des cofondateurs de Twitch et le nouveau PDG d’OpenAI.

Mais Nadella n’a pas voulu laisser passer un talent comme celui d’Altman, et a annoncé son embauche chez Microsoft dans le même communiqué. Il explique que Microsoft mettra à sa disposition tous les ressources nécessaires pour diriger la nouvelle équipe de développement d’IA, qui sera dirigée par Altman et Brockman.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) Novembre 20, 2023