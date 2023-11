Les Samsung Galaxy S24 ont déjà une date de présentation

Les Samsung Galaxy S24 seront présentés dans la ville de San José, aux États-Unis, lors du premier événement Galaxy Unpacked de l’année 2024.

La série Samsung Galaxy S23, qui sera la prédécesseur de la nouvelle série Galaxy S24

Les dernières rumeurs sur la date de présentation des Galaxy S24 se sont avérées vraies : un représentant de Samsung a confirmé au média coréen The Elec que le trio de smartphones de référence de la société sud-coréenne pour l’année prochaine 2024 sera présenté le 17 janvier lors d’un événement qui se tiendra dans la ville américaine de San José.

Ce sera la première fois que Samsung organise un événement dans cette ville, l’une des plus importantes de l’État de Californie. Le Galaxy Unpacked se tiendra pour présenter les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra, bien que Samsung puisse réserver quelques surprises.

Samsung tiendra son premier événement Galaxy Unpacked de 2024 le 17 janvier

Comme l’a révélé un porte-parole de l’entreprise, Samsung a l’intention de commencer la vente des appareils dès la fin de l’événement, comme cela s’est déjà produit les années précédentes.

Le choix de l’État de Californie par Samsung pour dévoiler ses nouveaux téléphones phares n’est pas un hasard. Les analystes estiment que la société sud-coréenne profitera de la proximité de l’endroit où se tiendra l’événement de lancement avec les bureaux centraux de Google pour souligner sa bonne relation avec la société mère d’Android. De plus, le siège social d’Apple se trouve également à proximité de la ville choisie par Samsung pour annoncer ses nouveaux téléphones, destinés à rivaliser avec l’iPhone.

En plus de confirmer la date de présentation, les sources indiquent que les ventes des terminaux débuteront entre le 26 et le 30 janvier à l’échelle mondiale. Ce sera pendant ces dates que les acheteurs ayant décidé de réserver l’un des modèles les recevront chez eux ou pourront les récupérer en store.

Les Samsung Galaxy S24 sont attendus avec une mise à jour mineure par rapport à la série actuelle. Leur design dévoilé a clairement montré qu’il y aura peu de changements à cet égard, et tout indique que les principales nouveautés se trouveront au niveau du processeur et de la section photographique. Avec tout cela, Samsung espère vendre encore plus d’appareils que ceux de la série Galaxy S23 déjà vendue.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :