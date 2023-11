Cette bête Xiaomi est mythique et bénéficie d’une impressionnante réduction de 300 euros

Vous avez la chance de repartir avec un smartphone haut de gamme doté d’une incroyable remise.

L’avant et l’arrière du Xiaomi 13.

Grâce à cette offre de Xiaomi, vous pouvez obtenir un smartphone puissant, complet et très intéressant pour moins que ce que vous attendez. Le Xiaomi 13 est en vente avec une remise de 300 euros sur la boutique officielle de la marque chinoise. Ça sonne bien, n’est-ce pas ? Vous ne manquerez de rien avec ce téléphone.

Le Black Friday est imminent, mais vous n’avez même pas besoin d’attendre sa semaine pour profiter de bonnes remises. Notre protagoniste est arrivé sur le marché pour près de 1000 euros et vous pouvez maintenant l’obtenir pour l’un des prix les plus bas que nous ayons vus.

Xiaomi 13 (256 Go)

Tout ce que vous obtenez avec ce puissant Xiaomi

A l’avant du terminal chinois, un écran AMOLED qui déborde de couleur et sur lequel vous pourrez profiter de tout contenu comme jamais auparavant. Il atteint 6,36 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa fluidité vous captivera, vous ne pourrez plus revenir à un écran traditionnel après l’avoir testé.

Sous son capot se trouve l’un des processeurs créés par Qualcomm. Nous parlons du Snapdragon 8 Gen2, une véritable bête avec laquelle vous pourrez profiter de n’importe quel jeu ou application sans problème. Vous volerez avec ce Xiaomi 13. Comme vous le savez déjà, il est accompagné de 256 Go de stockage intéressants, vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’espace.

Et qu’en est-il des caméras ? A l’arrière du smartphone chinois, vous trouverez 3 caméras avec lesquelles vous pourrez exprimer l’artiste qui est en vous. Nous avons un capteur principal de 54 mégapixels, un objectif grand-angle de 13 mégapixels et un appareil photo pour le mode portrait.

Xiaomi 13 (256 Go)

Vous n’avez pas à payer cher pour obtenir un smartphone complet et puissant, comme vous pouvez le constater. Ce smartphone chinois est un bijou avec une économie de 300 euros, il a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et plus encore. Si cela vous intéresse, vous savez ce que vous devez faire, ne réfléchissez pas trop longtemps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :