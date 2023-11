8 choses que vous pouvez faire pour donner une nouvelle vie à une tablette que vous n’utilisez pas

J’avais une tablette vieille de 6 ans dans un tiroir et voici comment je l’ai ressuscitée.

Votre vieille tablette peut encore vous servir à beaucoup de choses, je vais vous en révéler quelques-unes !

Depuis quelque temps, j’essaye de tirer le maximum de mes appareils pour éviter d’en acheter un nouveau lorsque l’ancien fonctionne encore. Dans mon combat contre l’obsolescence programmée, il y a quelques mois, j’ai décidé de sortir du tiroir une vieille tablette Samsung Galaxy de 2017 et de commencer à réaliser différents tests pour voir toutes les utilisations possibles.

Aujourd’hui, je vais vous raconter mon expérience avec elle et vous faire part de toutes les choses que j’ai faites pour redonner vie à ma vieille tablette de 6 ans.

L’utiliser comme lecteur d’e-books

Il est évident que dans le domaine des e-books, le Kindle d’Amazon n’a pas de rival, mais si vous avez une vieille tablette à la maison, vous pouvez la réutiliser comme lecteur d’e-books de manière vraiment simple. Il vous suffit d’installer l’application Kindle Android et vous aurez accès à tous les livres que vous avez dans votre collection.

Télécharger gratuitement Amazon Kindle

Évidemment, l’expérience de lecture ne sera pas la même qu’avec un livre électronique, mais si vous configurez l’écran avec le mode de protection visuelle, cela s’en rapprochera beaucoup.

Un autre problème peut être la batterie de la tablette qui est peut-être défectueuse et qui ne dure que très peu de temps, mais si vous l’utilisez pour lire la nuit comme moi, vous pouvez acheter un câble de charge plus long et la laisser toujours connectée sur votre table de nuit.

L’utiliser comme cadre photo numérique

Si vous avez une tablette de 10 pouces, comme c’est mon cas, vous pouvez également la transformer en un cadre photo numérique pratique en configurant simplement l’application Google Photos pour qu’elle affiche un diaporama de vos photos et en achetant un support pour l’avoir à l’endroit de la maison qui vous plaît le plus, idéalement près d’une prise de courant car la batterie ne durera pas longtemps.

Télécharger gratuitement Google Photos

L’utiliser comme centre multimédia dans la cuisine

Quand je sais que je vais passer du temps à cuisiner ou à faire la vaisselle, j’aime prendre ma tablette pour regarder une vidéo YouTube ou un match de football pendant que j’accomplis ces tâches. Avant, j’apportais ma nouvelle tablette, mais comme je ne cessais de la salir en manipulant son écran, depuis que j’ai sorti la vieille Samsung de son oubli, je l’ai branchée sur une prise dans la cuisine et je l’utilise principalement pour suivre les vidéos des recettes pendant que je cuisine.

L’utiliser comme réveil

Si vous branchez votre vieille tablette sur la prise de chevet pour l’utiliser comme lecteur d’e-books, vous pouvez également la poser sur un support et l’utiliser comme réveil le reste du temps.

Pour cela, vous devez simplement ouvrir l’application d’horloge de Google sur votre tablette, appuyer sur l’icône des trois points verticaux située dans le coin supérieur droit et toucher l’option Écran de veille.

Télécharger gratuitement Horloge

Une fois cela fait, l’horloge s’affiche en plein écran sur la tablette et vous pouvez également configurer les alarmes de l’application horloge de Google avec votre chanson ou vos chansons préférées de Spotify pour que votre réveil soit plus agréable.

L’utiliser comme caméra de surveillance

Bien que les anciennes tablettes ne disposent pas de caméras de grande qualité, vous pouvez les transformer en caméras de surveillance, car elles conviennent parfaitement à cette utilisation.

Vous devez simplement installer l’une des nombreuses applications disponibles sur le Google Play Store pour cet usage et placer la tablette à l’endroit de la maison que vous souhaitez surveiller.

Nous vous proposons ci-dessous quelques applications gratuites pour Android qui vous permettront de transformer votre tablette en caméra de vidéosurveillance:

Télécharger gratuitement AtHome Camera: Monitor Remoto

Télécharger gratuitement Manything

Télécharger gratuitement Camara de Seguridad, camara ip

Télécharger gratuitement Presence Video Security Camera

Télécharger gratuitement Cawice: Cámara de seguridad

L’utiliser comme centre de contrôle domotique

Comme j’ai différents appareils domotiques à la maison que je peux contrôler depuis mon téléphone comme un aspirateur robot ou une lampe intelligente, j’ai décidé de transformer ma vieille tablette en un centre de contrôle depuis lequel moi et ma femme pouvons interagir avec ces dispositifs.

Et c’était vraiment simple, car tout ce que j’ai fait a été d’installer l’application Xiaomi Home que j’utilise pour contrôler mes appareils domotiques et de placer un widget de cette application sur l’écran d’accueil de la tablette pour avoir les commandes à portée de main.

L’utiliser comme console rétro

Bien que les vieilles tablettes ne soient plus capables de faire tourner les jeux les plus récents de Google Play, elles peuvent faire tourner des titres rétro qui vous ramèneront à votre jeunesse comme Tetris, Pac-Man, Super Mario Bros ou Prince of Persia.

Pour transformer votre vieille tablette en une console rétro, il vous suffit de lui installer l’un des nombreux émulateurs que vous pouvez trouver sur Google Play, même si depuis Netcost-security.fr, nous vous recommandons Super Emulator – Retro Classic, car c’est l’une des meilleures applications d’émulation de jeux sur le Google Play Store.

De plus, si vous voulez profiter au maximum de votre nouvelle console rétro, nous vous recommandons de la connecter à une manette Bluetooth que vous n’utilisez pas, comme cette manette de Stadia que vous avez rangée dans un tiroir.

L’utiliser comme lecteur audio

Si vous aimez écouter de la musique ou des podcasts lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez également utiliser votre vieille tablette comme lecteur audio, car vous pourrez écouter vos stations de radio préférées, vos podcasts préférés ou vos chansons préférées, que ce soit à travers les haut-parleurs de la tablette ou avec des écouteurs Bluetooth.

Pour transformer votre tablette en lecteur audio, il vous suffit de lui installer l’application appropriée pour chaque utilisation, par exemple, vous pouvez télécharger TuneIn Radio pour écouter la radio, Pocket Casts pour suivre vos podcasts préférés et Spotify pour profiter de votre musique préférée.

