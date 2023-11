Ce OnePlus mythique s’effondre : vous l’emportez avec une remise de 217 euros

Il s’est écoulé un certain temps depuis son lancement, mais la chute de ce OnePlus est brutale.

Voici l’élégant smartphone de OnePlus.

L’un des milieux de gamme les plus intéressants de OnePlus vient de chuter sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. Vous avez la possibilité d’obtenir le OnePlus Nord 2T avec une réduction de 217 euros, nous ne l’avions jamais vu aussi pas cher auparavant. Et ce n’est pas tout, ceux qui sont membres d’Amazon Prime n’auront pas à payer les frais de livraison.

Nous parlons d’un smartphone qui se vend encore pour 359 euros sur la boutique officielle de la marque chinoise, le prix sur Amazon est le meilleur en ce moment. Ne laissez pas passer une telle opportunité, même s’il est vieux, il a encore beaucoup à offrir. Voici tout ce que vous devez savoir.

OnePlus Nord 2T (256 GB)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone OnePlus

MediaTek 1300

12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,43″ Full HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 80 W

NFC et 5G

6,43 pouces, technologie AMOLED, résolution Full HD+ et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont les chiffres de l’écran de ce OnePlus, un panneau très agréable et de bonne qualité. Notre protagoniste arrive également avec un design beau et élégant, la société asiatique propose un catalogue de smartphones plus qu’attrayants.

Le MediaTek 1300 est le cerveau de ce téléphone, un processeur très performant en lequel vous pouvez avoir confiance. Il fera fonctionner sans difficulté les applications que vous utilisez au quotidien et maintiendra son niveau pendant des années. Je vous assure que vous n’aurez rien à craindre. Maintenant vous le savez, il est accompagné de 12 Go de RAM impressionnants et de 256 Go de stockage.

À l’arrière du téléphone chinois, 3 caméras que vous pourrez exploiter dans toutes sortes de situations. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un appareil photo pour prendre des photos en noir et blanc. Il ne fait pas de compromis sur ses performances.

Tous les téléphones offrant un bon rapport qualité-prix ne sont pas de Xiaomi. Ce OnePlus est un achat sûr, un smartphone complet qui vous offrira une bonne expérience pendant des années. Il a tout ce dont vous avez besoin, n’y réfléchissez pas plus longtemps ou le prix pourrait augmenter à nouveau.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

