Le téléphone portable le plus beau du marché s’effondre en grand : 12 Go de RAM, Qualcomm et charge de 80 W

Il y a à peine quelques semaines, j’ai analysé le OPPO Reno10 Pro 5G, un smartphone haut de gamme pas cher qui m’a conquis pour plusieurs raisons. Le premier d’entre eux était le design, car il a un dos qui séduit dès le premier regard dans le modèle de couleur violette. Il a également un écran de qualité, de bonnes performances grâce au processeur Qualcomm, un système de caméra complet et une bonne autonomie avec une charge de 80W. En fin de compte, c’est un téléphone très équilibré.

Dans l’analyse, j’ai mentionné que le OPPO Reno10 Pro 5G me semblait un peu cher à son prix d’origine, 649 euros. Cependant, il y a une bonne nouvelle : son prix chute considérablement. Vous pouvez le trouver aux alentours de 510 euros dans des stores comme Amazon et PcComponentes, ce qui signifie que vous économisez plus de 130 euros sur votre achat. Nous vous recommandons également de vérifier son prix chez MediaMarkt, où il propose de bonnes offres, bien que de manière plus sporadique.

Acheter le OPPO Reno10 Pro 5G est un choix très judicieux, car il ne cesse d’être un smartphone économique haut de gamme qui vous offrira une très bonne expérience en général. Comme je l’ai analysé et que je le connais bien, je vais maintenant vous expliquer en détail pourquoi vous devriez profiter des plus de 130 euros de remise pour vous procurer ce smartphone, que ce soit pour vous-même ou pour faire un cadeau impressionnant.

OPPO Reno10 Pro 5G

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone pas cher haut de gamme d’OPPO

Le premier aspect pour lequel vous ferez un bon choix en achetant le OPPO Reno10 Pro 5G est le design, il n’y a aucun doute là-dessus. Ce modèle d’OPPO est un terminal magnifique, surtout dans le modèle Glossy Purple que j’ai pu analyser. Cette couleur, qui varie en fonction de la lumière, et le module de caméras curieux rendent l’esthétique très attrayante. De plus, on sent que le Reno10 Pro est un smartphone très bien construit et très confortable dans les mains.

Je laisse de côté le dos pour me concentrer sur l’avant, où il y a aussi deux éléments de grande qualité. Le premier est l’écran OLED de 6,7 pouces avec lequel vous pourrez profiter pleinement du contenu multimédia. Les images ont des couleurs très vives, une netteté élevée (résolution Full HD+) et une grande fluidité (120 Hz). Le deuxième est le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran lui-même, qui fonctionne rapidement et avec précision.

Le OPPO Reno10 Pro 5G est un téléphone que vous pouvez utiliser avec n’importe quelle application, en obtenant toujours de bonnes performances en retour. Cela est dû aux bonnes performances du processeur Qualcomm Snapdragon 778G, qui a la puissance nécessaire pour exécuter n’importe quelle tâche. De plus, cela confère également au téléphone la connectivité 5G. Au fait, vous aurez plus que suffisamment de mémoire avec ce téléphone, car il dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage natif.

Vous devez également savoir que ce smartphone dispose d’un système de caméra complet avec lequel vous pouvez prendre des photos et des vidéos de très bonne qualité. À l’arrière, vous pouvez utiliser un objectif principal de 50 MP avec stabilisateur d’image optique, un capteur téléobjectif de 32 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. De l’autre côté, à l’avant, un appareil photo de 32 MP vous donnera les bons selfies que vous aimez tant.

OPPO Reno10 Pro 5G

La touche finale est apportée par une batterie de 4 600 mAh qui m’a fourni jusqu’à 2 jours d’utilisation lorsque je n’étais pas très exigeant. De toute façon, même lors des journées chargées, il tiendra jusqu’à la fin de la journée sans problème. De plus, comme il prend en charge une charge rapide de 80 W, il ne faut que 40 minutes pour se charger à 100%.

Je peux vous assurer que les sensations que m’a laissées ce OPPO Reno10 Pro 5G étaient très bonnes, c’est pourquoi je vous recommande de l’acheter si vous voulez changer votre ancien smartphone. Profitez de la forte baisse de prix qu’il connaît généralement sur Amazon et PcComponentes pour l’acheter au prix le plus bas de son histoire.

