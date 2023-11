Cette application de notes gratuite est la meilleure alternative à Google Keep que vous pouvez trouver sur Android.

Tu en as marre des applications de prise de notes habituelles ? Donne une chance à Quillnote et découvre tout ce que tu peux faire avec cette application open source gratuite, sans publicité et totalement privée.

Quillnote est une application de prise de notes gratuite et open source que tu ne devrais pas négliger

Actuellement, il existe de nombreuses applications de prise de notes pour Android qui peuvent être une bonne alternative à Google Keep, mais beaucoup d’entre elles ne disposent pas des principales caractéristiques de l’application de notes de Google : simplicité, facilité d’utilisation et fonctionnalité. Tout au long de cette année 2023, j’ai testé quelques applications de prise de notes et maintenant que nous approchons de la fin de l’année, je viens te dire laquelle j’ai choisie.

L’application que j’ai choisie pour remplacer Google Keep est Quillnote, un outil de prise de notes gratuit et open source qui répond à toutes mes exigences avec brio.

Quillnote, une application de prise de notes minimaliste et fonctionnelle

Quillnote est une application de prise de notes open source créée par le développeur Michael Soutlanidis et son code est disponible sur cette page GitHub. Comme toutes les applications open source, Quillnote est non seulement totalement gratuite, mais elle est également exempte de publicités, car comme l’explique Soutlanidis sur le site du projet, elle est financée par les dons de la communauté.

La première chose que nous devons souligner à propos de Quillnote est qu’elle possède une interface simple et minimaliste très similaire à celle de Google Keep, car la première fois que tu ouvres l’application, tu vois un bouton avec le signe « + » situé dans le coin inférieur droit pour créer ta première note, ainsi qu’une barre d’outils en bas avec quatre boutons qui te permettent de créer des notes spécifiques telles que des listes de tâches, des notes avec des pièces jointes, des notes avec des images prises avec la caméra de ton téléphone et des notes vocales.

Un des principaux avantages de Quillnote est qu’elle nous permet d’organiser les notes dans des carnets pour les avoir parfaitement organisées par thématique et de leur attribuer des étiquettes pour les retrouver plus facilement sur l’écran principal de l’application. Pour accéder à tes carnets et aux étiquettes que tu créeras, il te suffit de cliquer sur l’icône des trois traits verticaux située dans le coin supérieur gauche de l’application.

Depuis l’écran de création d’une note, tu peux l’associer à un carnet en cliquant sur la barre en haut, lui attribuer une étiquette en cliquant sur le bouton des trois points verticaux en haut à droite et en sélectionnant l’option « Étiquettes », la personnaliser avec l’une des couleurs disponibles (vert, rose, bleu, rouge, orange et jaune) en accédant au menu déroulant et en cliquant sur le bouton « Changer la couleur », la fixer en haut de l’écran d’accueil en cliquant sur l’icône de l’épingle en haut, et la masquer de cet écran en dépliant le panneau des options et en cliquant sur l’option « Masquer ».

À mesure que tu créeras des notes, celles-ci seront affichées sur des cartes similaires à celles de Google Keep, où tu verras le titre de la note en gras, le corps de la note et son étiquette identifiée par un hashtag.

En ce qui concerne le texte, Quillnote est supérieure à Google Keep, car elle prend en charge une grande variété de formats de texte en Markdown. Ainsi, avec cette application de prise de notes, tu pourras ajouter des titres et des sous-titres de premier et deuxième niveau (H1, H2 et H3), modifier n’importe quel texte en gras, en italique, souligné ou barré, et créer des listes de tâches ainsi que des tableaux avec des cellules que tu peux remplir de texte et d’images.

Un autre point clé de Quillnote est qu’elle respecte ta vie privée, car elle ne collecte pas de données pour les envoyer à des tiers sans ton autorisation. C’est le cas car Quillnote stocke les notes sur ton appareil mobile, de sorte qu’elles ne sont pas accessibles via Internet. De plus, si tu souhaites synchroniser tes notes, Quillnote te permet de les lier à un compte Nextcloud, un service de stockage en nuage privé.

Quillnote est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app, que tu peux télécharger à la fois depuis le Play Store et depuis F-Droid, la boutique d’applications libres pour Android, en utilisant les liens directs vers les deux boutiques que nous te laissons ci-dessous.

Google Play Store | Quillnote – Notes & Task Lists

F-Droid | Quillnote

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :