Voici les 5 fonctions d’iOS 17 que vous ne pouvez pas manquer

iOS 17 : cinq fonctionnalités à ne pas manquer

Nous allons vous parler des meilleures fonctionnalités d’iOS 17. Une liste de cinq fonctionnalités que tout le monde devrait connaître et qui sont parmi les meilleures du nouveau système qu’Apple a lancé il y a deux mois pour tous les iPhones compatibles. Des grandes fonctionnalités aux petits détails qui ont été ajoutés et qui améliorent considérablement l’expérience avec notre appareil.

Tout au long de cet article, nous allons énumérer les meilleures fonctionnalités d’iOS 17, des fonctionnalités telles que les widgets interactifs à de petits ajustements qui améliorent l’expérience de l’iPhone, comme celui qui nous permet de rendre notre appareil plus rapide. Cela dit, passons à toutes ces fonctionnalités.

Les widgets interactifs

Ils doivent absolument figurer dans cette compilation. Les widgets interactifs sont la grande nouveauté d’iOS 17. Après trois ans, nous pouvons maintenant effectuer des actions avec eux sans avoir besoin d’entrer dans l’application correspondante. Cela signifie que nous pouvons accomplir des tâches, par exemple.

Les widgets sont également interactifs sur l’écran verrouillé et pendant les activités en direct. Cela signifie que nous pourrons avoir un chronomètre ou une minuterie sans avoir besoin d’entrer dans l’application, directement depuis l’activité en direct.

La possibilité d’utiliser Maps hors ligne

Dans les versions précédentes d’iOS 17, il était possible d’utiliser Maps hors ligne avec quelques limitations. Cependant, grâce à iOS 17, cela a changé car il est maintenant possible de télécharger des cartes de n’importe quelle ville et de les utiliser hors ligne sur notre iPhone. C’est très facile si vous suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Maps sur votre iPhone. En bas de l’écran, appuyez sur votre photo de profil. Appuyez sur la section Maps hors ligne. Sélectionnez Télécharger une nouvelle carte. Recherchez l’emplacement qui vous intéresse. Modifiez, si vous le souhaitez, la partie de l’emplacement qui sera téléchargée par défaut. Confirmez en appuyant sur Télécharger.

La possibilité de rendre l’iPhone plus rapide avec ce réglage

Apple a remplacé le 3D Touch par le Haptic Touch, et grâce à ce changement, nous pouvons rendre notre iPhone plus rapide. Apple a toujours offert deux vitesses pour les réglages de Haptic Touch : Lente et Par défaut. Grâce à iOS 17, une nouvelle option s’ajoute à ces deux existantes : Courte. Une option grâce à laquelle les menus qui apparaissent lors d’une pression longue apparaissent beaucoup plus rapidement. Pour le configurer, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Accédez à la section Accessibilité. Appuyez sur Toucher. Accédez à Haptic Touch. Choisissez entre Courte, Par défaut ou Longue. Si vous souhaitez que ce soit plus rapide, choisissez Courte.

Les codes 2FA peuvent être automatiquement supprimés

Grâce à iOS 17, nous n’aurons pas besoin de supprimer manuellement les codes 2FA que nous recevons par SMs, le système d’exploitation s’en chargera pour nous. Lors de la mise à jour vers la nouvelle version du système d’exploitation pour l’iPhone, lorsque nous recevons l’un de ces codes pour la première fois, on nous demande la permission d’activer cette fonction. Cependant, si nous voulons le faire manuellement, nous pouvons le faire en suivant le chemin suivant : Réglages > Mots de passe > Configuration des mots de passe, puis sélectionnez Supprimer automatiquement.

Utiliser AirDrop par proximité

Dans les versions précédentes d’iOS 17, envoyer un fichier ou une photo entre appareils Apple impliquait d’ouvrir le fichier ou la photo en question, d’appuyer sur le bouton de partage, de sélectionner le bouton AirDrop, puis enfin de sélectionner l’utilisateur ou l’appareil concerné.

La nouvelle procédure est si simple qu’elle ne nécessite presque aucun effort. Pour commencer un transfert, sélectionnez la photo ou le fichier que vous souhaitez partager avec quelqu’un, une fois sélectionné, approchez votre iPhone de celui de l’autre personne (les deux doivent être déverrouillés) et appuyez sur le bouton qui apparaîtra à l’écran. De plus, il convient également de noter qu’il y a eu des nouveautés sur Apple Music, telles que le Crossfade ou la possibilité de créer des listes collaboratives.

