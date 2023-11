Pour moins de 100 euros, vous avez ces 3 écouteurs Bluetooth avec serre-tête recommandés

Même s’il existe de nombreux modèles de centaines de marques, je vous recommande ces 3 écouteurs que vous ne connaissez peut-être pas.

Des marques aussi renommées que Sony ou Creative sont réunies dans cette liste de grands casques Bluetooth.

Vous avez besoin de nouveaux écouteurs sans fil, mais votre budget maximum est de 100 euros ? Ne vous inquiétez pas, car il y a de nombreuses options disponibles sur le marché actuel dans cette gamme de prix. Et si vous avez également besoin d’une excellente autonomie, d’un son remarquable et d’une annulation de bruit, nous avons choisi 3 modèles qui vous plairont. Les trois sont des écouteurs Bluetooth avec un serre-tête pour écouter confortablement votre musique et regarder vos films.

Ce type d’écouteurs, plus volumineux et moins portables, est destiné à une utilisation dans des activités ne nécessitant pas de mouvements brusques. Ils ne conviennent pas au sport, bien au contraire. Ce sont des options exceptionnelles à utiliser pendant que vous travaillez à distance, que vous êtes détendu sur le canapé de votre maison ou que vous voulez regarder un film ou un match de football sans déranger vos compagnons.

D’excellents casques Bluetooth pour moins de 100 euros

Certains des modèles sélectionnés ont un prix supérieur à 100 euros officiellement, mais nous les avons souvent vus en dessous de ce chiffre. Le système d’annulation de bruit est devenu plus nécessaire de nos jours, surtout pour des conversations téléphoniques ou des appels vidéo clairs.

Creative Zen Hybrid 2 : le fabricant Creative se consacre depuis toujours à la création de dispositifs audio tels que des haut-parleurs, des écouteurs ou des cartes son pour PC. Ce modèle a un prix très abordable, intègre une grande batterie pour une autonomie allant jusqu’à 67 heures et un système d’annulation de bruit de haut niveau. Il est un peu lourd (271 grammes). Il peut réduire jusqu’à 98% du bruit extérieur, selon la situation. Ils sont très confortables, pliables et leurs haut-parleurs ont un diamètre de 40 mm.

Creative Zen Hybrid 2

Sony WH-CH720N : ces écouteurs de Sony sont très remarquables, peut-être les meilleurs de la liste. Leur prix officiel est d’environ 150 euros, mais vous pouvez facilement les trouver à moins de 90 euros. Ce modèle dispose d’une batterie pour une autonomie de 35 heures avec l’annulation de bruit activée et offre une charge rapide. Avec la puce V1 de Sony, ils peuvent améliorer de manière exceptionnelle tout son, que ce soit de la musique ou du cinéma. Leur fonction d’isolation sonore comporte jusqu’à 20 niveaux pour que vous puissiez l’adapter à chaque moment et à chaque lieu.

Sony WH-CH720N

1More SonoFlow : ces écouteurs 1More offrent un son de très haute qualité. Ils sont compatibles avec les codecs LDAC capables de transmettre sans fil une qualité sonore allant jusqu’à 990 Kbps, soit trois fois plus que Spotify. Vous pourrez utiliser leurs 12 égaliseurs depuis l’application du fabricant, les plier pour les transporter plus facilement, et les utiliser pendant 70 longues heures grâce à leur autonomie. La technologie d’annulation de bruit QuietMax vous isole où que vous soyez.

1More SonoFlow

Avec ces trois casques Bluetooth, vous pourrez profiter non seulement de votre musique et du cinéma à la maison, mais également de communications d’une clarté exceptionnelle. Vos interlocuteurs vous entendront désormais beaucoup mieux que jamais. Et si vous souhaitez les utiliser avec un câble, les trois modèles inclus un port Jack ou USB-C pour pouvoir utiliser un câble et ainsi ne pas trop solliciter la batterie.

