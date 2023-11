4 nouvelles applications Android très bonnes qui ne sont pas sur Google Play

Si vous recherchez de nouvelles applications pour votre téléphone portable, Google Play n’est pas toujours la solution. Ces options valent vraiment la peine et ne se trouvent pas dans le store.

Quelques applications très intéressantes qui ne sont pas disponibles dans la boutique Google Play Store

De temps en temps, nous aimons regarder au-delà de Google Play à la recherche de joyaux cachés sous la forme d’applications et de jeux pour Android qui ne sont pas distribués via le store officiel. En début d’année, nous avons déjà choisi plusieurs options, et maintenant nous recherchons à nouveau d’autres applications non disponibles dans le Play Store, mais qui valent vraiment la peine. Nous allons vous montrer notre sélection des X meilleures :

Canta

Une application très utile mais très peu connue et qui n’est pas sur Google Play. Canta permet de supprimer les applications préinstallées (bloatware) sur les téléphones Android sans avoir besoin de permissions de superutilisateur ou de root.

L’outil permet de sélectionner toutes les applications installées dans le système d’exploitation que vous souhaitez supprimer, et de vous en débarrasser en quelques secondes. Pour fonctionner, l’application a besoin de Shizuku, l’une des applications les plus utiles pour Android.

Télécharger Canta sur F-Droid

Smartspacer

Nous avons déjà parlé précédemment de Smartspacer, la meilleure alternative au widget « En un coup d’œil » des Google Pixel. Cette application offre une alternative beaucoup plus personnalisable, car elle ajoute une intégration avec de nombreux services et applications tierces pour rendre le widget beaucoup plus utile.

Télécharger Smartspacer sur Google Play

Buckwheat

Avec Buckwheat, vous pouvez économiser de l’argent. Comment ? Tout simplement en notant ce que vous dépensez chaque jour, pour prendre conscience de toutes vos dépenses et de l’endroit où va votre argent. Vous pouvez définir un budget et voir facilement combien il vous reste pour atteindre votre objectif.

L’application est gratuite et dispose d’un design très soigné, basé sur les principes de design Material You de Google.

Télécharger Buckwheat sur GitHub

Obtainium

Si vous avez de nombreuses applications installées sur votre téléphone que vous n’avez pas téléchargées depuis Google Play, vous avez besoin de Obtainium. Il s’agit d’un outil qui recherche et trouve les dernières versions de ces applications, afin que vous puissiez les maintenir toujours à jour.

Télécharger Obtainium sur GitHub

