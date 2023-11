La nouvelle Grande Muraille : la Chine travaille sur un gigantesque mur d’arbres

La lutte contre la désertification est un engagement ferme du gouvernement chinois.

La Grande Muraille de Chine est pâle devant le nouveau mur herbacé en cours de préparation en Chine

La Chine est pour certains la première puissance mondiale, pour d’autres la deuxième, mais ce qui est clair, c’est son pouvoir économique et politique qui ne fait aucun doute. Il n’est pas surprenant car son système économique lui a permis d’atteindre un niveau de développement sans précédent en quelques années seulement. Pour cette raison, on peut voir la Chine en tête du domaine de la robotique ou avec des projets aussi étonnants que le lancement d’une fusée vers la lune. Un autre de ses projets gigantesques et attrayants est son travail de reboisement des espaces verts que le Géant Asiatique réalise, et c’est de cela dont nous allons parler aujourd’hui.

Il s’agit de la Grande Muraille Verte. Un engagement de la Chine pour mettre fin à la désertification qui ravage depuis des années de vastes régions et plonge le pays dans la face la plus sombre du changement climatique. C’est pourquoi nous allons expliquer les moyens que la Chine utilise pour vaincre ce phénomène : le plus grand projet de reboisement du monde.

La Chine mise sur le reboisement

Une grande partie de la Chine se trouve dans l’un des déserts les plus complexes du monde. Le désert de Gobi, dont l’expansion constitue depuis des années l’une des principales préoccupations de la Chine. En 1978, le gouvernement du pays a décidé de mettre en œuvre le projet de reboisement le plus ambitieux de l’histoire de l’humanité dans le but de le stopper et de faire revivre une grande partie de la forêt du pays. De plus, cela permettrait de mettre un terme aux tempêtes de sable constantes qui atteignent même la capitale du pays.

En absorbant 5 % des émissions de la Chine depuis le début du projet, selon Ecological Processes, la planification de la Chine a réussi à faire revivre plus de 66 000 arbres dans tout le pays, créant une gigantesque muraille dont les répercussions ont été, pour le moment, positives. Cette Grande Muraille Verte s’étend sur 4500 kilomètres et a permis une recomposition notable de la biosphère.

Maintenant, l’Afrique imite ce mouvement pour lutter contre la désertification de différents pays, comme c’est le cas du Sénégal.

En résumé :

Il s’agit du plus grand processus de désertification auquel le monde est confronté.

La Chine est un pays dont la superficie est justement parcourue par un grand désert.

Pour stopper son expansion, quelque chose d’inédit a été décidé, le plus grand processus de reboisement du monde.

La Chine perd énormément de territoire au profit du désert, c’est pourquoi le projet de la Grande Muraille Verte a été lancé, qui est en cours depuis 1978.

Il vise à freiner l’expansion du désert de Gobi en créant une grande muraille d’arbres sur 4500 kilomètres.

Jusqu’à présent, le processus a connu un immense succès, mais continue d’avancer.

Les zones boisées ont considérablement augmenté.

Il est également souhaité que de vastes étendues de cultures redeviennent des prairies et des forêts.

Cependant, il semble que tout le monde ne défende pas cette mesure. Selon National Geographic, cela pourrait être pire que le remède, et la désertification pourrait continuer de progresser car les arbres mourront faute d’un soin constant de la part des êtres humains.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, les résultats sont positifs à bien des égards et ont un effet bénéfique sur la santé des personnes qui peuplent le Géant Asiatique.

