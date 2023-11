Fire TV Stick 4K Max 2023 en TEST : Un renouvellement nécessaire et très efficace ?

Amazon a discrètement, mais nécessairement, rénové sa clé TV la mieux notée par les utilisateurs.

Le nouveau Fire TV Stick 4K Max est un appareil rénové, avec une mémoire plus grande, une puissance abondante et des performances surprenantes.

Il y a des centaines d’options de stick TV, mais seulement quelques-unes valent le coup. C’est le cas des Fire TV d’Amazon et des Chromecast avec Google TV, tous deux similaires, mais très différents. Après avoir analysé la première génération du Fire TV Stick 4K Max, nous voulons aujourd’hui passer au nouveau modèle de 2023 (2e génération), en mettant en avant ses améliorations en tant qu’une des meilleures options du marché actuel.

Alors que nous pensions que le Fire TV Cube de 2022 allait être l’appareil de streaming de contenu le plus puissant d’Amazon, cette clé TV équipée d’un matériel haut de gamme nous est arrivée. Elle a été présentée en septembre de cette année de manière discrète, comme tous les appareils Amazon.

Il vient avec certaines parties de son matériel renouvelées, ainsi que sa télécommande. L’intégration avec Alexa est totale, comme toujours, et les performances générales nous ont agréablement surpris. Nous l’avons comparé au modèle précédent, et nous avons été très satisfaits de cette nouvelle édition.

Fire TV Stick 4K Max (2e gen.)

Amazon Fire TV Stick 4K Max (2e génération, 2023), avis et note de NETCOST

Devriez-vous acheter l’Amazon Fire TV Stick 4K Max de 2023 ? Avantages Meilleures performances que la 1ère génération

Prise en charge du Wi-Fi 6E

Meilleure intégration avec Alexa

Grande variété d’applications Inconvénients Prix élevé, hors concurrence

Annonces sur l’écran d’accueil Conclusions Les performances ont considérablement augmenté, l’intégration avec Alexa est maintenant plus complète et la prise en charge du Wi-Fi 6E sont les principales raisons d’acheter cette nouvelle version. Si vous avez la première génération, cela ne vaut pas la peine d’investir, tout comme si vous avez un Fire TV Cube. Seulement si vous en avez assez d’Android TV cela vaudrait la peine de changer. Note Amazon Fire TV Stick 4K Max (2e gen.) Aucun 4K ne lui résiste.

Prix de l’Amazon Fire TV Stick 4K Max 2023 et où l’acheter

Ce nouveau Fire TV Stick est disponible à l’achat sur Amazon et MediaMarkt pour un prix conseillé de 79,99 euros. Dans les deux stores, l’expédition se fait depuis la France et si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez économiser les frais d’expédition et bénéficier de la garantie A à Z d’Amazon.

Le prix de cet appareil est plutôt élevé, ce qui le place bien au-dessus de sa concurrence la plus directe. Bien qu’il intègre un matériel légèrement plus avancé et plus récent que les autres clés TV actuelles, il s’agit d’une différence très marquée. Par exemple, en chiffres officiels, le Chromecast avec Google TV (4K) est au prix de 69,99 euros et le Xiaomi TV Stick 4K coûte 69,99 euros. Sa concurrence a déjà pu proposer des prix inférieurs à 50 euros.

Et comparé à la famille Fire TV, il est un cran en dessous du plus récent des Fire TV Cube, celui de 3e génération. Il est vrai qu’il partage beaucoup de composants matériels avec cet appareil, ainsi que des performances générales. Contrairement au modèle juste en dessous (Fire TV Stick 4K de 2e génération), il offre une évolution en termes de connectivité et de mémoire interne.

Design, interface et contrôles

Ce nouveau Fire TV Stick 4K Max présente un léger changement au niveau esthétique. Contrairement à la version précédente, celui-ci a un corps aux coins arrondis. De plus, le corps est un peu plus court, ce qui est avantageux pour ceux qui ont très peu d’espace derrière leur télévision.

Comme pour tous les Fire TV Stick jusqu’à présent, celui-ci inclut également un port microUSB (nous sommes en 2023, l’USB-C est déjà la norme même pour Apple) pour pouvoir fonctionner. Je l’ai testé sur le port USB de ma télévision et il demande une puissance supérieure. Je l’ai ensuite testé sur le port USB du projecteur et il a fonctionné parfaitement. Pour cette raison, vous devez savoir qu’il ne fonctionne qu’en étant branché sur le secteur avec l’adaptateur inclus ou sur un port USB d’au moins 2,5 A d’intensité.

Il comprend une télécommande de plus grande taille, mais pas beaucoup. En plus des boutons d’accès direct à 3 applications, nous avons un quatrième bouton pour ouvrir le tiroir des applications installées. Pour le reste des boutons, il s’agit d’une télécommande identique à la version précédente.

Tout comme avec le précédent Fire TV Stick 4K Max que j’ai chez moi, la télécommande de ce nouveau modèle peut également être utilisée pour contrôler un appareil supplémentaire de votre choix. Par exemple, nous pouvons l’associer à notre télévision, ce qui nous permet de l’allumer ou de l’éteindre et de contrôler le volume. Pour ma part, je l’ai associée à mon amplificateur audio et vidéo.

L’interface utilisateur de Fire OS n’a presque pas changé au fil du temps. Il est très facile de voir tout le contenu en un seul coup d’œil. C’est dommage que nous ayons des bannières publicitaires en dehors du contenu propre à Prime Video ou Amazon Music, ce qui serait plus logique. Néanmoins, cela n’interfère pas dans l’expérience utilisateur.

À cela, il faut ajouter le nombre croissant d’applications disponibles dans l’appstore d’Amazon. De plus, les mises à jour sont maintenant plus fréquentes, ce qui améliore la sécurité des applications et du système.

Performances générales

Ayant déjà testé le Fire TV Stick 4K Max de 1ère génération, le Chromecast avec Google TV (4K) et ce nouveau modèle d’Amazon, en termes de performances je préfère ce dernier. Cela est en grande partie dû à l’utilisation d’un processeur Mediatek MT8696T quad-core, 2 Go de RAM et du GPU GE9215 fonctionnant à 850 MHz.

Cela lui permet de gérer tous types de contenu en résolution 4K native avec beaucoup de fluidité. Naviguer entre les applications est désormais une tâche beaucoup plus légère et fluide. C’est l’un des aspects qui a le plus progressé sur cet appareil. On ressent la puissance accrue de son processeur.

En plus d’un bon comportement dans l’interface du système Fire OS, il est compatible avec les meilleurs formats HDR tels que Dolby Vision et HDR10+, entre autres, ainsi qu’avec les codecs audio les plus avancés comme Dolby Atmos. Si vous avez un téléviseur intelligent ou un projecteur compatible avec ces formats, ainsi qu’un bon système audio home cinéma, vous vous amuserez comme jamais à la maison.

D’autre part, il dispose d’une mémoire interne de 16 Go, ce qui est très nécessaire car avec les 4 et 8 Go des autres appareils, nous étions limités pour installer, par exemple, des jeux lourds.

En termes de connectivité et si vous avez un routeur compatible avec le Wi-Fi 6 ou un routeur maillé avec le Wi-Fi 6E comme l’Eero Pro 6E, vous êtes chanceux. Ce modèle de Fire TV Stick est compatible avec le Wi-Fi 6E, ce qui rendra la diffusion de contenu en 4K encore plus fluide qu’auparavant. Cette technologie fonctionne sur la bande des 6 GHz, réduisant la latence et offrant une lecture en streaming plus fluide.

Alexa, quant à elle, offre toujours un contrôle total de la maison connectée. Vous devez simplement ajouter les appareils que vous avez chez vous à l’application Amazon Alexa et vous pourrez les contrôler avec la télécommande de ce Fire TV Stick 4K Max.

Dans la boîte, en plus du Fire TV Stick 4K Max de 2e génération et de la télécommande rénovée, il y a une paire de piles AAA, un adaptateur secteur, un câble HDMI d’extension et un câble microUSB d’alimentation de 1,5 mètre.

