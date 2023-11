Ce robot est capable de créer de l’oxygène: il pourrait être la clé du futur de notre espèce

À l’origine, il est prévu pour les voyages spatiaux, mais qui sait combien d’applications il pourrait avoir à l’avenir.

La création d’oxygène peut être cruciale à bien des égards

Il est incroyable de penser à ce que la Chine a accompli en matière spatiale ces dernières années. Récemment, nous vous avons annoncé qu’elle voulait lancer un missile sur la lune, dans le but de créer une colonie stable sur le satellite. Sur ces questions, la Chine prend beaucoup d’avance sur les États-Unis, elle fait trembler Elon Musk avec sa nouvelle fusée réutilisable fonctionnant au méthane.

Il n’est donc pas surprenant que le géant asiatique travaille sur une technologie qui lui permettrait d’obtenir de l’oxygène réutilisable à partir d’objets que nous avons dans notre système solaire. Cet objectif peut sembler ambitieux, mais il est en réalité assez proche de son développement et, surtout, peut servir à bien d’autres questions que simplement l’espace.

Les ambitions chinoises dans l’espace permettent la création d’oxygène

Comme l’a publié la revue Nature et rapporté par Urban Techno, il s’agit d’un robot chimique capable de produire de la catalyse, c’est-à-dire le processus de production d’oxygène. Ainsi, il s’agit d’un robot développé à l’Université des sciences et technologies de Chine, à Hefei, et qui possède des capacités vraiment surprenantes.

Le travail effectué par ce robot est particulièrement complexe, à tel point qu’il faudrait à un humain plus de 2000 ans pour y parvenir. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’un robot doté d’une IA à qui l’on a donné des restes d’astéroïdes et après leur analyse, il a été capable de savoir quels processus étaient nécessaires pour produire de l’oxygène à partir de ceux-ci. Cela démontre que l’IA peut gérer des données de manière extrêmement rapide et efficace, nous faisant économiser des milliers d’années de progrès et de recherche. Les météorites utilisées proviennent de Mars, ce qui en réalité le premier endroit où il semble possible de créer de l’oxygène, mais certaines ont également été prélevées directement sur terre à partir d’autres astéroïdes.

Comme on peut le voir dans la vidéo, il s’agit d’un petit robot de forme cubique avec un bras robotique pour pouvoir travailler, donc son design n’est pas celui auquel nous nous attendions.

D’autre part, cela peut être vraiment ambitieux et utile pour l’avenir de l’espèce. Après tout, cela offre la possibilité de créer le bien dont nous avons le plus besoin sur notre planète pour le transporter ailleurs.

Pour résumer en quelques détails simples :

Ils ont créé un robot chimique doté d’une IA intégrée pour qu’il soit capable de comprendre et d’utiliser les matériaux que l’on peut trouver sur d’autres planètes.

L’objectif est d’atteindre la catalyse : un processus par lequel l’oxygène est libéré de l’eau.

Comme il est clair, ils veulent cette technologie pour pouvoir coloniser la Planète rouge .

. Cependant, elle peut également être utilisée pour d’autres territoires, comme la propre Lune.

Le robot est une sorte de « cube » métallique qui se déplace de manière autonome et possède un bras qui peut être utilisé pour ramasser des objets.

Grâce à l’IA, il est capable d’effectuer une série de calculs qu’une équipe de chercheurs traditionnelle mettrait 2000 ans à réaliser.

Pour l’instant, la Chine a un plan assez avancé dans ces questions, mais ce n’est pas la seule à essayer d’atteindre cette mission. MOXIE, l’expérience de la NASA, sert exactement à la même chose et est capable de produire jusqu’à 3 kilogrammes d’oxygène par heure.

