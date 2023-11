L’insistance de Robert De Niro à ramener Taxi Driver.

Et le refus de son scénariste.

Travis Bickle, en attente

Taxi Driver, le thriller de 1976 réalisé par Martin Scorsese, reste à ce jour l’un des meilleurs films d’action et de suspense de tous les temps, nous offrant un panorama incomparable de ce qu’étaient pour de nombreux Américains les horreurs de la guerre, en particulier celle du Vietnam. La relation indéfectible entre Scorsese et Robert De Niro, qui ont récemment travaillé ensemble sur Les tueurs de la lune, atteint son apogée dans cette œuvre qui continue d’attirer critiques et nouveaux publics dans les rues du New York des années 70. Cependant, il se pourrait que tout n’ait pas encore été raconté.

C’est du moins ce que semble penser Robert De Niro lui-même, qui a incarné Travis Bickle dans le film, un ancien combattant de la guerre du Vietnam devenu chauffeur de taxi à Manhattan. Mais l’idée d’une suite à Taxi Driver a toujours été accueillie avec scepticisme et, dans certains cas, indignation de la part de fans qui considèrent le film original comme une icône des années 1970 et un reflet unique de la psychologie américaine après les événements de cette période et d’autres conflits plus ou moins récents. La décadence urbaine de New York, représentée par Travis Bickle, le protagoniste interprété par De Niro, s’entrelace avec la désillusion nationale, et l’impact du film est renforcé par sa fin, par ailleurs énigmatique, ce qui a nourri les discussions sur une possible suite.

De Niro veut la faire

Robert De Niro a exprimé à plusieurs reprises son support à l’idée d’une suite, plaidant pour l’exploration de la vie actuelle de Travis Bickle. Dans les années 1990, De Niro a mentionné pour la première fois la possibilité de poursuivre l’histoire, et depuis lors, il a entretenu la flamme de cette proposition controversée. En 2005, lors de la célébration du 25e anniversaire d’un autre de ses grands films tels que Raging Bull, également aux côtés de Scorsese et Paul Schrader, De Niro a confirmé que l’intrigue avec un Travis Bickle plus âgé était en cours de développement, mais elle n’a jamais été concrétisée.

Bien que De Niro ait continué d’exprimer son intérêt pour revisiter le personnage de Travis Bickle, sa position est parfois ambiguë. Lors d’une interview en 2019, l’acteur a affirmé qu’il ne considérerait une suite que si elle offrait un commentaire pertinent sur la société actuelle et ajoutait quelque chose à l’essence du film original, ce qui semble être assez compliqué.

Mais pas Paul Schrader

Cependant, le scénariste original de Taxi Driver, Paul Schrader, a catégoriquement exprimé son opposition à l’idée d’une suite. Schrader, dont l’expérience personnelle a inspiré la création du film, considère que toute continuation serait un sacrilège. Lors d’une interview en 2019, il a affirmé avec véhémence que la proposition de De Niro était « la plus stupide qu’il ait jamais entendue ». Schrader, qui a conçu le film comme une forme de thérapie personnelle, est réticent à revivre cette période sombre de sa vie.

Schrader a également révélé qu’il avait examiné la proposition de De Niro, mais ses tentatives de développer un scénario pour Taxi Driver 2 se sont avérées infructueuses, « cela ne semblait tout simplement pas fonctionner », a déclaré le scénariste et réalisateur. Si on ajoute à cela que Martin Scorsese n’est pas non plus intéressé, il semble que le cher Travis restera où il doit être.

