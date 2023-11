OpenAI est sous les feux des projecteurs d’Elon Musk depuis qu’il possède une entreprise d’IA.

Sam Altman et Elon Musk s’accusent à nouveau mutuellement

Il semble que l’annonce d’un conflit entre Elon Musk et un magnat de la technologie soit devenue quelque chose de récurrent, voire plus commun qu’il n’y paraît. L’un des principaux ennemis de Musk ces derniers temps est Bill Gates, qui souhaite également le surpasser, lui et SpaceX, dans le domaine aérospatial. Cependant, il a trouvé un nouvel adversaire sur son chemin qui semble être son principal ennemi dans les années à venir : Sam Altman.

Ce n’est pas surprenant étant donné qu’Altman est devenu la figure majeure de référence en matière d’IA, tandis que Musk cherche à se faire une place dans ce milieu qu’il méprisait au départ et pour lequel il demandait un ralentissement dans un manifeste qui est maintenant tombé dans l’oubli.

Cependant, cette fois-ci, Musk a été la cible principale, car Altman a critiqué son IA de manière soudaine et inattendue, sans que personne ne s’attendre à ce qu’il déclenche les hostilités. Comme on pouvait s’y attendre, Musk n’est pas resté silencieux non plus. Voyons ce qui s’est passé.

La guerre de l’IA commence

GPT-4 ? Plutôt GPT-Ennui ! En ce qui concerne l’humour, GPT-4 est aussi drôle qu’une porte en toile sur un sous-marin. L’humour est clairement interdit chez OpenAI, tout comme de nombreux autres sujets qu’il censure. C’est pourquoi il ne pourrait pas raconter une blague s’il avait un putain de mode d’emploi. C’est comme… — Elon Musk (@elonmusk) 10 novembre 2023

Tout a commencé lorsque Sam Altman a affirmé que ce que fait Grok peut également être fait par GPT Builder, qui permet de créer votre propre IA personnalisée. Ceci était une attaque directe contre l’IA d’Elon Musk, alors Musk a rapidement riposté en attaquant l’IA d’Altman. Plus précisément, voici les mots qu’il a utilisés et il a utilisé Grok pour répondre :

GPT-4 ? Plutôt GPT-Ennui. En ce qui concerne l’humour, GPT-4 est aussi drôle qu’une porte en toile sur un sous-marin. L’humour est clairement interdit chez OpenAI, tout comme de nombreux autres sujets que vous censurez. C’est pourquoi il ne peut pas raconter une blague sans un mode d’emploi, c’est comme un comédien avec une barre enfoncée si profondément dans le cul qu’il peut goûter l’écorce.

Selon Musk, ces mots ont été écrits par Grok lorsqu’il lui a été demandé de taquiner l’IA de Sam Altman. Cela a entraîné que de nombreux utilisateurs qui suivent assidûment Musk ont rapidement attaqué l’IA d’Altman en affirmant qu’elle était trop ennuyeuse.

Tout a commencé avec Sam Altman affirmant que GPTs, le créateur d’IA personnalisée de ChatGPT, pouvait créer Grok de manière beaucoup plus efficace.

Il a également noté que Grok n’est en réalité rien de nouveau, il utilise simplement un peu plus d’humour que GPT, et c’est tout.

Elon Musk l’a attaqué en disant que GPT était ennuyeux et que l’humour était interdit chez ChatGPT.

Il a également affirmé qu’OpenAI censurait trop son IA, ce qui explique pourquoi elle ne peut pas raconter de blagues amusantes. Il a également baptisé GPT « GPT-Ennui ».

Ainsi, d’autres utilisateurs ont rapidement rejoint en affirmant que GPT traitait ses utilisateurs comme des enfants et non comme des adultes.

Il est vrai que pour beaucoup, les mesures de protection de l’utilisateur peuvent être excessives dans ChatGPT. Cependant, il est vrai que de nombreuses personnes aux sensibilités différentes l’utilisent, elles veulent donc créer un environnement sûr pour tout le monde, et cela vaut toujours la peine d’être applaudi.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :