Ce travailleur d'Apple a changé son nom pour toujours : il ressemblait à la concurrence

Son nom suscitait de nombreuses plaisanteries à ce sujet.

Travailler pour Apple en s’appelant de cette manière est un mauvais signe | Image : Jeux Video

La rivalité mythique entre Samsung et Apple a toujours été très claire. Cela a poussé les deux entreprises à améliorer leurs appareils à des niveaux vraiment surprenants. iOS a toujours été un concurrent très dangereux pour Android et vice versa. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que cette bataille se reflète dans tous les domaines existants dans le monde de la consommation. Nous avons tous vu des batailles entre les fans d’une marque ou d’une autre pour déterminer qui a le meilleur téléphone. Nous avons également entendu des déclarations des différents dirigeants se lançant des piques subtiles les uns aux autres lors de présentations mondiales.

Cependant, cette fois-ci, les choses ont atteint un point où cela est devenu un mème instantané, car un travailleur d’Apple a changé de nom parce que son nom précédent était, pour le moins, un rappel de ce que signifiait faire face à la concurrence chaque jour.

Le nom particulier d’un travailleur d’Apple

Sam Sung était un jeune écossais désireux de réussir dans le monde de la technologie. Ironiquement, malgré son nom, il a commencé à travailler chez Apple au début de la dernière décennie. Après quelques années, il a déménagé à Vancouver, où il a finalement quitté Apple pour travailler dans d’autres entreprises du secteur.

Cependant, un jour, il a trouvé un petit badge avec le logo d’Apple et son nom et s’est demandé s’il pourrait le vendre, ce qu’il a réussi à faire en ayant une énorme répercussion. Selon JeuxVideo, il a finalement réussi à le vendre pour 2 600 dollars, qu’il a ensuite investis dans des organisations caritatives pour les enfants gravement malades.

Plus tard, sa mission a pris une nouvelle dimension lorsqu’il a trouvé un t-shirt d’employé ainsi qu’une plaque et une carte de visite. Il a réussi à transformer ce qui semblait être les restes de son ancien travail en une petite œuvre d’art en encadrant le tout et en signant de son nom, Sam Sung, l’œuvre. Ensuite, il a donné l’argent qu’il avait récolté à des foyers d’accueil pour femmes maltraitées.

Le nom de cette personne était assez ironique pour un travailleur d’Apple : il s’appelait Sam Sung.

Il a travaillé chez Apple jusqu’en 2013, mais son nom est devenu célèbre après avoir essayé de vendre son badge d’identification Apple sur lequel était écrit « Sam Sung ».

Son objectif était altruiste, car il a réussi à collecter 2 600 dollars qu’il a donnés à une organisation pour enfants.

Plus tard, il a répété l’exploit avec beaucoup de succès.

L’histoire ne s’arrête pas là, car Sam Sung a réellement changé son nom pour vivre plus tranquillement. Il travaille actuellement dans un service des ressources humaines et a changé son nom en Sam Struan. Cependant, son nom a aidé de nombreuses personnes, ce qui en réalité une histoire aussi amusante qu’utile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :