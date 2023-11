Les résultats d’Apple aux États-Unis sont insuffisants : Samsung détient une part de marché de 80% dans son pays d’origine

Les grandes marques triomphent dans leur pays d’origine. Apple aux États-Unis en est un exemple, mais Samsung en Corée du Sud, plus qu’une réalité, c’est une domination totale sur la concurrence. En effet, ils ont un pouvoir si influent dans le parc de smartphones que le pays asiatique détient actuellement une part de marché de plus de 80% avec uniquement des smartphones Samsung.

Domination totale en Corée du Sud

Samsung a une domination plus qu’évidente en Corée du Sud, comme le montrent les données de Counterpoint, et en témoigne les 84% de terminaux Samsung envahissant les ventes dans ce pays. La Corée du Sud a une confiance totale en Samsung en tant que marque de smartphones, ce qui fait que l’entreprise est entièrement protégée en termes de ventes dans son pays d’origine.

Il existe également des raisons plus qu’évidentes, telles que la domination puissante du Samsung Galaxy S23, qui s’est révélé être un téléphone invincible parmi les smartphones Android, en particulier le Galaxy S23 Ultra, récemment primé sur Netcost-security.fr, ainsi que le succès croissant de sa gamme de téléphones pliables, les Samsung Galaxy ZFlip 5 et ZFold 5 étant vendus en chiffres records dans leur segment, non seulement dans leur pays natal, mais aussi dans le monde entier.

L’avenir proche de Samsung

Samsung travaille sans relâche sur sa nouvelle gamme de terminaux qui arrivera en 2024. En réalité, peu de temps après le lancement du Samsung Galaxy S23, diverses rumeurs sur les améliorations ou les changements que le futur flagship de Samsung apporterait l’année prochaine ont commencé à circuler. Étant donné que les mois de février et de mars sont cruciaux pour la famille Samsung Galaxy S, il est à prévoir que dans les semaines à venir et jusqu’à la fin de l’année, les rumeurs et les fuites sur le Samsung Galaxy S24 augmentent davantage.

Cependant, tout ne concerne pas les smartphones. Samsung a également un marché puissant dans le secteur des wearables, grâce aux actuels Samsung Galaxy Watch 6, et il en va de même pour les tablettes, où la puissante Samsung Galaxy Tab S9 n’a pas de rival parmi les systèmes Android. En prendant en compte la diversité et le succès de Samsung dans tous ses domaines, la société basée en Corée du Sud peut s’attendre à des années prospères et couronnées de succès.

