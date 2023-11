Apple en 2024 : tout ce que la compagnie présenterait l’année prochaine

Nous vous disons tout ce que nous pourrions voir de la part d’Apple l’année prochaine.

Tout ce qu’Apple lancerait en 2024

Nous allons vous dire tout ce qu’Apple présentera en 2024. L’année prochaine semble être une grande année pour la société grâce au lancement de nouveaux produits, mais aussi grâce à une série de mises à jour de produits existants tels que les AirPods ou les iPad Pro. Une année où l’un des produits les plus prometteurs de la société, l’Apple Vision Pro, fera également ses débuts.

Tout au long de ces lignes, nous allons énumérer tout ce qu’Apple lancera en 2024. Tout ce qui concerne à la fois le logiciel et le matériel. Certaines choses sont liées à ce que nous savons grâce aux rumeurs, mais beaucoup d’entre elles ont tout leur sens. Allons-y.

C’est tout ce qu’Apple présenterait en 2024

C’est tout ce qu’Apple présenterait en 2024

Comme nous l’avons dit, 2024 promet d’être une grande année qui commencera par le lancement de l’Apple Vision Pro, le premier ordinateur spatial d’Apple et l’un des produits les plus prometteurs de ces dernières années. Cependant, d’autres produits très intéressants suivront également.

iPhone 16 et iPhone 16 Pro : tout ce qui est connu jusqu’à présent

Bien qu’il soit encore tôt et qu’il reste pratiquement un an, nous connaissons déjà beaucoup des nouveautés de ces appareils. Des nouveautés comme celles-ci :

De nouveaux écrans de 6,3 et 6,9 pouces avec une meilleure efficacité énergétique.

avec une meilleure efficacité énergétique. L’objectif ultra grand-angle serait de 48 mégapixels .

. Le zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max arriverait sur l’iPhone 16 Pro.

Tous les modèles auraient des processeurs A18 . Plus précisément, A18 et A18 Pro .

. Plus précisément, . Nouveau bouton dans le coin inférieur droit appelé Capture Button.

Fonctions exclusives d’Intelligence Artificielle que nous verrions dans iOS 18. Des fonctions qui seraient effectuées à l’intérieur des appareils et n’utiliseraient aucun serveur externe.

que nous verrions dans iOS 18. Des fonctions qui seraient effectuées à l’intérieur des appareils et n’utiliseraient aucun serveur externe. Peu de changements qui seraient compensés par une grande mise à jour d’iOS 18.

Apple Watch Series X

Une grande rénovation de l’Apple Watch est également prévue, avec l’Apple Watch Series X. D’une part, on pense qu’elle célébrera le dixième anniversaire du produit et qu’elle intégrera de nouvelles fonctions de santé. Voici tout ce qu’on sait pour le moment :

Nouveau design plus fin.

Détection de l’apnée du sommeil.

Capacité de mesurer la pression artérielle : fonctionnerait à partir de schémas stockés dans l’application Santé et serait capable de nous avertir si les tendances sont à la hausse ou à la baisse.

Nouveau système de bracelets magnétiques qui rendrait les bracelets actuels incompatibles et qui permettrait d’avoir plus d’espace pour les composants internes tels que la batterie, ce qui se traduirait par une plus grande autonomie.

Nouveaux AirPods 4 et AirPods Max

Les AirPods standard seraient les premiers à arriver. Lorsqu’ils seront disponibles, Apple cessera de vendre les générations 2 et 3 pour passer à la vente de deux modèles d’AirPods 4. Ils auraient un design hybride entre les AirPods et les AirPods Pro, et dans la version haut de gamme, ils offriraient une annulation du bruit, exclusive aux Pro et aux AirPods Max actuels. Le boîtier serait également modifié pour ajouter des haut-parleurs pour les sons de l’application Localiser et un port USB-C.

En même temps que les AirPods 4, les nouveaux AirPods Max de deuxième génération seraient lancés, avec comme principale nouveauté un port USB-C et de nouvelles couleurs. Pour le moment, aucune autre information n’est fournie sur la nouvelle génération de casques over-ear de la société.

Nouveaux iPad Air, mini, 11 et iPad Pro mis à jour

Une rénovation complète de la gamme iPad est également prévue. Apple commencerait cette rénovation de la gamme iPad par les modèles non Pro en mars 2024. D’une part, elle lancerait les nouveaux iPad Air avec le processeur M2 comme principale nouveauté. Des rumeurs affirment par ailleurs que nous verrions une nouvelle taille d’écran de 12,9 pouces.

D’autre part, Apple renouvellerait également l’iPad mini de sixième génération. Tout comme pour les iPad Air, la grande nouveauté devrait être le nouveau processeur. Dans ce cas, nous passerions d’une puce A15 Bionic à un A16 Bionic, la même que celle à l’intérieur des iPhone 14 Pro. En ce qui concerne son écran, le jelly scrolling serait résolu et des rumeurs très vagues évoquent l’inclusion de la technologie ProMotion.

Enfin, un nouvel iPad de onzième génération serait lancé, où la grande nouveauté serait également un nouveau processeur. Avec ce nouvel iPad, Apple pourrait supprimer de sa gamme l’iPad 9 et uniformiser son design.

D’autre part, de nouveaux iPad Pro sont également attendus pour le milieu de l’année, avec plusieurs nouveautés intéressantes. Des nouveautés telles que de nouveaux écrans OLED, le processeur M3 et un nouveau Magic Keyboard en aluminium qui donnerait aux iPad Pro une meilleure apparence d’ordinateur lorsqu’ils sont fixés.

Nouveaux Mac avec processeur M3 et arrivée du processeur M3 Ultra

2023 a été une grande année pour les Mac, mais il reste encore des modèles à lancer. Des modèles tels que les MacBook Air, le Mac mini ou le Mac Studio, qui devraient tous inclure le processeur M3 que nous avons vu dans les nouveaux MacBook Pro.

D’autre part, nous verrions l’arrivée du nouveau processeur M3 Ultra, une génération suivante des M3, mais beaucoup plus puissante que l’actuelle, comme nous l’avons vu dans les générations précédentes.

2024 sera également une grande année pour le logiciel

2024 serait également une grande année pour le logiciel. Cela serait dû au lancement d’iOS 18, qui aurait les nouveautés suivantes :

Nouvelles fonctions d’Intelligence Artificielle : ces fonctions amélioreraient Siri, ainsi que les applications natives telles qu’Apple Music ou Messages.

: ces fonctions amélioreraient Siri, ainsi que les applications natives telles qu’Apple Music ou Messages. Caractéristiques innovantes.

Nouveaux designs : quelque chose que nous voyons déjà dans les paramètres du bouton d’action ou dans les animations lors du transfert de contacts par NameDrop.

: quelque chose que nous voyons déjà dans les paramètres du bouton d’action ou dans les animations lors du transfert de contacts par NameDrop. Accent mis sur la correction de bugs et d’erreurs : la société arrêterait le développement lorsqu’elle détecterait des bugs.

: la société arrêterait le développement lorsqu’elle détecterait des bugs. Une des mises à jour les plus ambitieuses et convaincantes de ces dernières années.

Mais ce n’est pas seulement iOS 18, macOS 15 est également censé être une grande mise à jour, en partie pour compenser les peu de nouveautés des iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :