Cette friteuse à air remporte un succès sur Amazon grâce à son excellent rapport qualité-prix, c’est l’achat le plus intelligent

Il ne s’agit pas d’une question de mode, une friteuse à air est l’un des appareils électroménagers les plus utiles que vous pouvez acheter pour votre cuisine actuellement. Avec elle, vous pouvez cuisiner les plats les plus délicieux de manière très simple et rapide, tout en réduisant votre consommation de graisses pour une alimentation saine. Nous vous recommandons la Cosori Premium Chef Edition, la friteuse à air qui connaît un grand succès sur Amazon en raison de son excellent rapport qualité-prix.

Nous parlons d’une friteuse sans huile qui a une grande capacité de 5,5 litres qui vous permet de cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois. Elle dispose de 13 fonctions qui vous permettent de cuisiner une grande variété de plats, des morceaux de poulet aux frites en passant par les pizzas et les légumes.

Ce modèle de Cosori est généralement le plus vendu sur Amazon, où il bénéficie d’une excellente note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles et est très bien évalué par ceux qui l’ont acheté. Le meilleur ? Son prix baisse fréquemment à partir de 149,99 euros, il est généralement proposé à 100-110 euros sur Amazon. Si vous avez Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer de frais de livraison et vous l’aurez chez vous en quelques heures seulement. Elle est également disponible chez MediaMarkt et PcComponentes, mais elle est généralement plus chère.

Une friteuse à air très complète pour un peu plus de 100 euros

Si la cuisine n’est pas votre fort, ou si vous recherchez simplement un appareil qui rendra la cuisson plus confortable, une friteuse à air est un achat idéal. Les 13 fonctions de ce modèle Cosori en font un outil très utile pour cuisiner une grande variété de plats. Vous pouvez faire cuire des ailes et des cuisses de poulet, du poisson, du pain, des légumes, des desserts et même des pizzas. De plus, elle dispose d’un mode de décongélation pour préparer les aliments que vous venez de sortir du congélateur.

Le grand volume de son plateau est un autre de ses points forts. Il a une capacité de 5,5 litres, ce qui signifie qu’il peut contenir de grandes quantités de nourriture. Ainsi, vous pourrez préparer des plats pour 4 à 5 personnes en une seule fois, ce qui vous fera gagner du temps et du travail. Il vous suffit de préparer les aliments, de les mettre dans le plateau et de laisser la friteuse faire son travail avant de déguster des plats qui, vous verrez, seront délicieux.

La configuration de cette friteuse est très simple, elle se fait directement depuis le panneau tactile à l’avant. Vous y trouverez un bouton pour chaque type de nourriture que vous pouvez cuisiner, ainsi que d’autres pour choisir la température et la durée. Comme cette friteuse à air utilise une technologie de l’air chaud, tous les aliments sont croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur.

En plus d’être délicieux, les plats se caractérisent par leur côté plus sain par rapport à une friteuse traditionnelle. En effet, ils n’ont besoin que d’une cuillère à soupe d’huile pour être savoureux, ce qui réduit l’apport en graisses. De plus, cette friteuse à air réduit considérablement le temps que vous passez en cuisine, elle est plus rapide qu’un four.

Cette Cosori Premium Chef Edition propose deux autres fonctions très intéressantes. Premièrement, celle qui permet de maintenir les aliments au chaud pour les consommer plus tard, et deuxièmement, celle qui vous rappelle de secouer les aliments à mi-cuisson. De plus, la friteuse est livrée avec un livre de 100 recettes qui vous permettra de l’utiliser à son plein potentiel.

Enfin, le plateau a un revêtement antiadhésif et peut être mis au lave-vaisselle, vous pourrez le nettoyer facilement. En résumé, cette Cosori Premium Chef Edition est une friteuse à air très complète qui rendra votre cuisine plus simple et facile. Profitez des réductions habituelles sur Amazon pour l’obtenir pour environ 100 euros. Sa qualité et son prix ne laissent rien à envier aux friteuses de Xiaomi.

