Oui, il est possible que vous voyiez des publicités sur YouTube même en payant l’abonnement Premium. Google explique pourquoi

YouTube Premium ne supprime pas toutes les annonces de la plateforme, il existe un type de publicité qui persiste.

Cette souscription offre d’autres avantages, mais l’un des plus importants est le blocage des annonces

La relation entre YouTube et la publicité est controversée. La plateforme propose des plans payants pour éliminer les annonces, afin que les abonnés puissent visionner des vidéos sans être confrontés à des publicités. Le problème réside dans le fait que vous continuerez à voir des annonces, car il existe un type d’annonce qui ne peut pas être bloquée.

Quelles annonces continuent d’apparaître ?

Les annonces qui continueront d’apparaître ne sont en réalité pas désignées comme annonces par la plateforme de streaming, mais nous pouvons les classer comme telles. YouTube affirme que les cartes, les liens et les extraits vidéo intégrés par les créateurs de contenu continueront à être affichés.

Cela signifie que les annonces habituelles qui sont affichées avant la vidéo, et que nous ne pouvons souvent pas supprimer avant 5 secondes, ne seront pas présentes, de même que celles qui interrompent le contenu. Ce que YouTube Premium ne bloque pas actuellement, ce sont les sponsors des créateurs de contenu ou les annonces qu’ils insèrent. Pour ce faire, vous pouvez installer l’extension Sponsor Block.

YouTube Premium coûte 11,99 euros par mois, mais son prix est réduit à 6,99 euros par mois pour les étudiants, ou à 17,99 euros dans son offre familiale, qui permet jusqu’à 5 membres d’une famille. Tous ces abonnements suppriment les annonces et permettent d’autres fonctionnalités, telles que la lecture en arrière-plan. Auparavant, il existait le plan YouTube Lite, qui éliminait uniquement les annonces, mais il a été retiré.

Planes de YouTube Premium

Il est important de ne pas confondre Premium avec Premium Music. Le deuxième est un service musical indépendant de YouTube destiné à concurrencer Spotify ; en réalité, il est déjà l’une de ses meilleures alternatives pour Android.

YouTube bloque les bloqueurs de publicités

La controverse survient quelques jours après que la plateforme ait définitivement bloqué les bloqueurs de publicités indépendants. Cela signifie que nous ne pourrons plus utiliser de logiciels externes pour éviter les annonces. Cette décision a été annoncée en mai 2023, mais elle n’a été mise en œuvre que maintenant.

L’action vise à obliger les téléspectateurs à ne pas utiliser d’autres moyens pour éviter les annonces : ils les voient ou ils paient pour le Premium, mais ils ne pourront pas les éviter gratuitement. Cette décision a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. De plus, le système chargé de bloquer les bloqueurs ne fonctionne pas correctement, bloquant les visualisations sur les navigateurs qui n’ont pas ce type de logiciel installé.

J’ai YouTube Premium et je vois toujours des annonces normales

Enfin, il est possible que vous ayez Premium et que vous voyiez toujours des annonces normales. Nous ne parlons pas des annonces insérées manuellement par les créateurs de contenu, mais de la publicité typique de YouTube avant et pendant le contenu.

Cela ne devrait pas se produire, selon YouTube lui-même sur sa page d’aide. Il est probable que cela soit dû à une ou plusieurs des erreurs suivantes :

Vous utilisez YouTube dans une fenêtre de navigation privée : Il se peut qu’en ouvrant une fenêtre de navigation privée et en accédant à YouTube, vous n’apparaissiez pas connecté à votre compte. Si vous n’êtes pas connecté, même si vous utilisez le même ordinateur, vous continuerez à voir des annonces.

: Il se peut qu’en ouvrant une fenêtre de navigation privée et en accédant à YouTube, vous n’apparaissiez pas connecté à votre compte. Si vous n’êtes pas connecté, même si vous utilisez le même ordinateur, vous continuerez à voir des annonces. Vous avez accédé à une autre région : Les paramètres de YouTube ne sont pas identiques dans tous les pays. Si vous voyagez, il est possible que vous n’ayez pas les mêmes options que dans la région où vous résidez.

: Les paramètres de YouTube ne sont pas identiques dans tous les pays. Si vous voyagez, il est possible que vous n’ayez pas les mêmes options que dans la région où vous résidez. Vous avez bloqué les cookies de YouTube : Si vous avez bloqué les cookies sur YouTube, il est possible que vous voyiez des annonces, car le site web ne reconnaîtra pas correctement votre compte. En cliquant sur ce lien, vous apprendrez comment activer ou désactiver les cookies en fonction de votre navigateur.

: Si vous avez bloqué les cookies sur YouTube, il est possible que vous voyiez des annonces, car le site web ne reconnaîtra pas correctement votre compte. En cliquant sur ce lien, vous apprendrez comment activer ou désactiver les cookies en fonction de votre navigateur. Vous n’avez pas essayé de vous reconnecter : Peut-être que vous avez déjà essayé, mais cela ne coûte rien d’essayer à nouveau. En informatique, parfois ces actions fonctionnent.

