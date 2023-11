Trois astuces simples pour augmenter l’autonomie de ton téléphone Xiaomi.

Voici comment vous pouvez améliorer l’autonomie de votre smartphone Xiaomi en modifiant simplement trois paramètres dans sa configuration.

Tirez le meilleur parti de la batterie de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO grâce à ces trois fonctions cachées de MIUI / Photo : David Freire

Au cours des derniers mois, nous vous avons dévoilé différents astuces de MIUI, la couche de personnalisation des téléphones Xiaomi, du moins jusqu’à l’arrivée de HyperOS, grâce auxquelles vous pouvez améliorer la qualité sonore de votre appareil, prendre de meilleures photos et même résoudre les problèmes les plus courants du Wi-Fi ou du Bluetooth sans avoir besoin de recourir à un service technique.

Mais puisque ce qui vous intéresse le plus est probablement de savoir comment augmenter la durée de vie de la batterie de votre Xiaomi, Redmi ou POCO, nous allons aujourd’hui vous révéler trois astuces simples de MIUI que nous utilisons depuis un certain temps et qui vous permettront de améliorer l’autonomie de votre appareil sans en affecter les performances.

Désactivez ces trois paramètres de MIUI pour améliorer l’autonomie de votre Xiaomi

Malgré le fait que les téléphones Xiaomi soient de plus en plus optimisés pour ne pas consommer trop d’énergie, la première chose que nous faisons lorsque nous testons un smartphone du géant chinois, après l’avoir configuré avec toutes les applications, est de désactiver trois options dans ses paramètres, ce qui nous permet d’obtenir une batterie qui dure quelques heures de plus.

Étant donné qu’une grande partie de la consommation d’énergie d’un téléphone provient des applications et des services ouverts en arrière-plan, la première chose que vous devriez faire pour améliorer l’autonomie de votre appareil Xiaomi est de réduire au minimum le nombre d’applications qui s’exécutent au démarrage. Cela permettra de démarrer votre smartphone plus rapidement et de le rendre plus fluide, car avec moins d’applications consommant de la RAM, ses performances s’améliorent.

Pour réduire le nombre d’applications qui se lancent en arrière-plan lors du démarrage de votre appareil Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes simples:

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Accédez à la section Applications

Appuyez sur l’option Autorisations

Cliquez sur le bouton Démarrage automatique en arrière-plan

Désactivez toutes les applications qui ne sont pas essentielles en cliquant sur l’interrupteur situé à droite de chacune d’entre elles

De plus, l’un des composants matériels d’un téléphone qui consomme le plus d’énergie est son écran. La deuxième mesure que vous pouvez prendre pour augmenter l’autonomie de votre Xiaomi est de désactiver les notifications sur l’écran de verrouillage, de sorte que chaque fois que vous recevez une notification, l’écran du téléphone ne s’allume pas, ce qui permet d’économiser considérablement de l’énergie. En désactivant cette option, les notifications continueront à émettre un son et vous pourrez les consulter à tout moment, mais l’écran ne s’allumera pas constamment et votre téléphone consommera moins de batterie.

Pour empêcher l’affichage des notifications sur l’écran de verrouillage de votre Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes:

Accédez au panneau des Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Allez dans la section Notifications et centre de contrôle

Cliquez sur la section Écran de verrouillage

Touchez le bouton Format et dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’option Ne pas afficher les notifications sur l’écran de verrouillage

Le troisième et dernier astuce de MIUI qui vous permettra d’économiser de la batterie sur votre téléphone Xiaomi concerne également l’écran, et il s’agit de réduire la durée pendant laquelle l’écran reste allumé avant de se mettre en veille et de s’éteindre. Habituellement, la durée de mise en veille de l’écran est réglée à 30 secondes ou 1 minute, mais si vous la réduisez au minimum (15 secondes), l’écran restera allumé moins longtemps après avoir arrêté d’utiliser le téléphone, ce qui se traduira par des économies d’énergie qui se feront sentir en fin de journée.

Pour réduire la durée de mise en veille de l’écran à 15 secondes sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application de Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Accédez à la section Écran toujours actif et Écran de verrouillage

Touchez le menu déroulant du bouton Mettre en veille et cliquez sur l’option 15 secondes

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :