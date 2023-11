3 smartphones à moins de 300 euros qui valent la peine d’avoir de nos jours

Certains sont plus récents que d’autres, mais chacun d’eux vous offrira une expérience utilisateur exceptionnelle.

Pour moins de 300 euros, vous pouvez acheter l’un de ces trois smartphones de milieu de gamme avec puissance, batterie et une grande caméra.

Quand vous cherchez un téléphone pas cher, mais que vous avez besoin d’une bonne durée de vie et d’une mise à jour régulière, il y a de nombreuses options que vous pouvez trouver. Cependant, toutes ne sont pas aussi valables, c’est pourquoi nous avons fait une recherche pour trouver les 3 smartphones qui peuvent vous sauver la mise pour moins de 300 euros.

Oui, les trois terminaux sont Android et tous sont mis à jour vers Android 14 ou le seront très bientôt. POCO, realme et Samsung sont les fabricants de ces trois modèles, certains plus puissants que d’autres, avec des appareils photo meilleurs ou moins bons, mais tous offrent une excellente expérience utilisateur.

Procurez-vous un bon smartphone pour moins de 300 euros dès maintenant

Avec le Black Friday en pleine activité depuis le vendredi 17, de nombreuses personnes recherchent la meilleure offre sur les téléphones mobiles ou tout autre appareil. Nous nous centrons sur la limite de 300 euros car c’est une valeur moyenne que la plupart des gens utilisent pour acheter un téléphone portable appelé « pas cher ».

POCO X5 Pro 5G : le smartphone POCO est l’un des best-sellers de cette année 2023 pour de nombreuses raisons. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un corps en polycarbonate d’une épaisseur de 7,9 mm. Il intègre une grande puissance avec le processeur Snapdragon 778G capable de dépasser les 600 000 points sur Antutu. Il est doté d’un triple appareil photo de 108 MP signé par Samsung, et une batterie de 5000 mAh qui peut nous offrir 2 jours d’autonomie avec une charge de 67W. C’est l’un des rares qui conserve la prise casque Jack.

POCO X5 Pro

Samsung Galaxy A34 5G : ce terminal Samsung est passé entre nos mains il y a quelque temps. Il s’agit d’un téléphone portable de milieu de gamme avec un corps résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP67. Il dispose d’un écran Super Amoled de 6,6″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un verre incurvé. Son triple appareil photo Sony de 48 MP fonctionne à merveille grâce à la stabilisation optique. Le moteur de ce Galaxy est le Dimensity 1080 de MediaTek et dispose d’une mémoire interne extensible. Les 5000 mAh de batterie offrent 2 jours d’utilisation normale.

Samsung Galaxy A34 5G

realme 11 Pro 5G : le dernier de la liste n’est pas le plus mauvais, au contraire, c’est celui qui nous a le plus surpris dans notre analyse. Il intègre l’un des processeurs les plus récents avec le Dimensity 7050 de 6 nm et 256 Go de mémoire interne. L’écran Amoled de 6,7″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz se trouve sur un corps d’une épaisseur de seulement 8,2 mm en polycarbonate. Son double appareil photo de 100 MP signé par Omnivision fait un excellent travail dans toutes les situations. Et les 5000 mAh de batterie en font l’un des mobiles realme les plus autonomes.

realme 11 Pro (8/256 Go)

Peu importe celui que vous achetez, vous ferez un très bon investissement. Que ce soit pour vous ou pour offrir à Noël, vous obtiendrez une expérience utilisateur fantastique, vous serez à jour en termes de sécurité du système pendant de nombreuses années, et vous pourrez vous vanter de votre appareil photo et de votre batterie.

