Cette nouvelle moto électrique peut accélérer de 0 à 100 en moins de 5 secondes

La société chinoise Yadea présente à Milan la version électrique de sa moto Kemper, pour l’instant sans prix mais avec des performances élevées.

Voici la Yadea Kemper, une moto électrique avec une apparence (presque) compétitive.

La mobilité électrique a ouvert de nombreuses portes à de nombreux fabricants, c’est indéniable à ce stade. Ou sinon, il serait impossible d’expliquer comment quasiment tous les jours de nouveaux véhicules électriques de toutes sortes apparaissent, des mini-karts pour enfants aux vélos qui ressemblent presque à des motos, en passant par les motos proprement dites comme celle que nous présentons ici, d’étranges créatures du futur et, bien sûr, des voitures signées par Xiaomi lui-même et des dizaines de trottinettes de fabricants infinis.

Comme nous vous l’avons dit, cette fois-ci nous vous présentons un nouveau fabricant né en Chine, qui conçoit et assemble des véhicules de mobilité personnelle avec une technologie électrique comme cette moto Yadea Kemper récemment présentée lors de l’événement EICMA 2023 à Milan, et qui offre des performances assez décentes avec un aspect très moderne, presque compétitif, qui plaira pratiquement sur tous les marchés.

Ses possibilités sont nombreuses, par ailleurs, et sa valeur ajoutée technologique est très importante, alors nous allons vous montrer tout ce que Yadea nous propose avec sa Kemper Motorcycle qui, malheureusement, est encore dans les dernières phases de développement et pour le moment sans indication de prix ni de dates de disponibilité en Chine et à l’international.

Yadea Kemper Motorcycle, fiche technique

À la célèbre ville du Nord de l’Italie, plusieurs médias ont pu discuter et voir de première main les prototypes de cette Yadea Kemper électrique qui offrira des caractéristiques de hautes performances, dépassant en confort, accélération, facilité d’entretien et empreinte écologique, comme c’est évident, le modèle de moto à combustion.

Il n’est pas surprenant que ce fabricant basé à Shanghai se vante de technologies avancées, telles qu’un rendement de charge jamais vu dans ce type de produits qui permettra de récupérer pratiquement toute son énergie à la Yadea Kemper en environ 10 minutes. Pendant ce temps, son chargeur embarqué est capable de recharger les batteries de 0 à 80 pour cent, rien de moins.

La donnée de son autonomie n’a pas été révélée car la Kemper électrique n’est pas homologuée, bien que nous sachions que les batteries sont de type LiFePO4 avec une tension de 320V-20Ah et une capacité maximale de 6,4 kWh. De son côté, le moteur à alimenter a une puissance de 23 kW et est placé au centre, pouvant offrir des pointes de puissance allant jusqu’à 40 kW.

Ainsi, cette moto électrique peut accélérer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 4,9 secondes, atteignant une vitesse maximale de 99 miles par heure, soit presque 160 km/h.

La freiner sera facile grâce à son système ABS signé Bosch, disposant également d’un contrôle de traction et de f reins Brembo à hautes performances, se combinant pour offrir un confort maximal et une efficacité de conduite avec une suspension KYB.

Nous manquons de données très importantes concernant cette Yadea Kemper, comme son autonomie, son prix et ses dates de disponibilité, bien que nous restions attentifs car dans cette plage de performances et avec un aspect si réussi, il n’y a pas beaucoup d’options parmi les motos électriques disponibles sur nos marchés.

La partie la plus technologique sera découverte grâce à un écran TFT de 7 pouces avec une visibilité améliorée en extérieur, l’appareil disposant également d’une caméra de type dashcam qui pourra enregistrer nos trajets sur une carte mémoire pour éviter les problèmes dans certaines situations.

Il ne reste plus qu’à attendre son lancement officiel, lors duquel nous connaîtrons les plans de commercialisation de Yadea qui, si elle l’a présentée à Milan, devrait au moins l’amener en Europe… N’est-ce pas ?

