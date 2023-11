10 nouvelles applications gratuites pour Android qui en valent la peine

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez ces 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui sont vraiment utiles.

Applications sur un téléphone Android

Si vous êtes du genre à « plonger » dans le Google Play Store de temps en temps à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur la boutique de Google au cours de ces dernières semaines.

Cette fois-ci, nous vous présentons 10 nouvelles applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play, mais qui méritent d’être essayées.

Convertisseur d’images – JPG/JPEG/PNG

La première nouvelle application pour Android que vous devriez essayer est Image Converter, un outil simple avec lequel vous pourrez convertir n’importe quelle image en formats tels que JPG, JPEG, PNG et PDF.

Image Converter est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger depuis le lien vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Launcher Météo en Direct

Le Launcher Météo en Direct est un lanceur d’applications pour Android axé sur les informations météorologiques qui vous permet d’accéder à une météo en direct, des cartes de prévisions, des rapports météorologiques hebdomadaires, un indice de qualité de l’air et plus encore en faisant simplement glisser votre doigt vers la droite sur l’écran d’accueil de votre téléphone.

Mais ce n’est pas tout, car ce lanceur dispose également d’une barre de recherche pratique qui vous permet d’ouvrir rapidement n’importe quelle application que vous avez installée et de rechercher toutes sortes d’informations sur le web.

Workout Fusion

Si vous recherchez une application gratuite pour vous mettre en forme depuis chez vous, vous devriez essayer Workout Fusion, une application de fitness pour Android alimentée par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique qui utilise la caméra de votre appareil mobile pour suivre méticuleusement vos mouvements et vous guider en temps réel pour effectuer correctement les différents exercices d’un programme.

Par ailleurs, en plus de proposer un grand nombre de programmes d’entraînement élaborés par des experts dans le domaine, Workout Fusion vous permet de créer un programme personnalisé, de sorte que vous puissiez générer un programme entièrement adapté à votre niveau physique et à vos objectifs.

Bloc-notes – Mes notes

Sur mon téléphone Android, je ne peux pas me passer de plusieurs applications de prise de notes et l’une des dernières que j’ai essayées est Notepad, un simple bloc-notes avec une interface simple et intuitive qui est idéal pour prendre toutes sortes de notes ou rédiger des textes directement sur votre smartphone.

Studio Recorder

Si vous avez souvent des réunions en visioconférence via Zoom, vous devriez essayer Studio Recorder, une application pratique et gratuite qui enregistre la vidéo et l’audio des participants et des hôtes de vos réunions avec la résolution la plus élevée possible.

Ainsi, avec cette application, vous pouvez toujours avoir les enregistrements de vos réunions Zoom et les télécharger et les importer pour les éditer avec n’importe quel logiciel de montage vidéo.

Partenaire de Chat en Langue IA

Si vous envisagez d’apprendre une nouvelle langue, mais que vous n’êtes pas convaincu par des applications comme Duolingo, nous vous recommandons d’essayer Partenaire de Chat en Langue IA, un chatbot d’IA axé sur l’apprentissage des langues compatible avec une grande variété de langues comme l’espagnol, l’anglais, le français, l’italien, le portugais, l’allemand, le chinois ou le coréen.

Cette application met à votre disposition un chatbot avec lequel vous pouvez discuter dans la langue de votre choix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ainsi apprendre une nouvelle langue de la manière la plus naturelle possible.

iConNet – WiFi Alimenté par CTS

iConNet – WiFi Alimenté par CTS est un outil complet grâce auquel vous allez pouvoir créer, gérer et surveiller votre réseau Wi-Fi de manière rapide et facile.

iConNet est une application gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Launcher iOS 18

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre Android et que vous aimez l’esthétique d’iOS, vous devriez essayer Launcher iOS 18, un lanceur d’applications pour Android qui transforme votre smartphone en un iPhone avec iOS 18.

Ainsi, grâce à ce lanceur, vous pouvez avoir tous les éléments du système d’exploitation des iPhone sur votre Android, tels que le Centre de Contrôle, le panneau de configuration, l’écran de verrouillage ou le lecteur de musique.

DoughNest | Gestionnaire Financier

Si les chiffres ne sont pas votre fort, nous vous recommandons d’essayer DoughNest, une application gratuite qui vous aide à gérer vos finances en classant chaque revenu et dépense dans une catégorie spécifique et en créant un rapport pour chacune d’entre elles.

mindo – rappels rapides

Et nous terminons cette sélection d’applications nouvelles et gratuites pour Android avec mindo, un outil utile qui vous évitera d’oublier toute tâche importante, car il vous permet de créer rapidement des rappels en écrivant simplement un message texte, que vous pouvez également enrichir avec une large collection d’émoticônes.

De plus, mindo vous permet de configurer une minuterie pour chaque rappel, que vous pouvez modifier en cours de route directement à partir de la notification qui apparaît dans le volet des actions rapides de votre téléphone Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :