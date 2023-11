Chute historique pour le meilleur milieu de gamme de Samsung : qualité exceptionnelle pour 150 euros de moins

Un écran de grande qualité, des performances excellentes, un bon système de caméras et une autonomie étendue pour ce smartphone Samsung dont le prix est en chute libre.

Le Black Friday nous offre une offre exceptionnelle pour le smartphone de milieu de gamme le plus avancé de Samsung // Image : Urban Techno.

Il est sorti sur le marché au premier semestre de cette année 2023, mais le Samsung Galaxy A54 5G reste toujours l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter. Amazon facilite grandement les choses avec une baisse de prix spectaculaire dès maintenant, vous n’avez pas à attendre le 24 novembre. Le Samsung Galaxy A54 256 Go est au prix de vente recommandé de 549 euros, mais en ce moment, vous pouvez l’acheter pour seulement 399 euros sur Amazon.

Si vous calculez rapidement, vous verrez que vous économisez 150 euros sur votre achat d’un téléphone qui brille dans tous les domaines. Dans l’analyse du Samsung Galaxy A54, nous avons pu constater de première main qu’il a un écran d’excellente qualité, de bonnes performances, un système de caméras complet et une grande autonomie. Attendez, il y a plus, car il bénéficie de 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui en réalité un téléphone qui durera de nombreuses années.

Vous savez déjà, profitez de l’offre qu’Amazon vous propose pour acheter ce Samsung Galaxy A54 dans sa meilleure version pour seulement 399 euros. Le téléphone est également en baisse de prix dans le store officiel de Samsung, vous pouvez également l’acheter là-bas pour 399 euros. Avant de vous expliquer les meilleures caractéristiques du Galaxy A54, nous vous rappelons que vous pouvez suivre en direct les meilleures offres d’Amazon pendant ce Black Friday 2023.

Achetez le Samsung Galaxy A54 5G avec une remise historique

Avec le Samsung Galaxy A54, vous obtiendrez un téléphone qui se comporte très bien dans tous les sens. Le processeur qui l’anime est le Samsung Exynos 1380, qui exécute toutes les applications en douceur. Que cela signifie-t-il ? Vous pourrez utiliser le Galaxy A54 pour tout ce que vous voulez, y compris pour jouer ou éditer des images. Peu importe si vous êtes hors de chez vous, la vitesse de navigation sera rapide grâce à la connectivité 5G.

Nous vous recommandons d’acheter ce Samsung Galaxy A54 si vous recherchez un téléphone pour de nombreuses années. Il dispose de OneUI 5.1 basé sur Android 13 et, le meilleur, il bénéficie de nombreuses années de mises à jour à venir. Il recevra 4 grandes mises à jour d’Android, jusqu’à Android 17, et 5 ans de mises à jour de sécurité. Vous pourrez donc en profiter pendant longtemps.

Nous avons affaire à l’un des meilleurs smartphones de Samsung également grâce à l’excellente qualité de son écran. Le panneau Super AMOLED de 6,4 pouces, la résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et le taux de rafraîchissement de 120 hertz offrent une vue incomparable, vous permettant de profiter au maximum du contenu multimédia. De plus, il est accompagné d’un double haut-parleur stéréo qui produit un son de qualité.

Le système photographique est également l’un des grands atouts de ce Samsung Galaxy A54. La lentille principale de son appareil photo arrière de 50 mégapixels est particulièrement remarquable, produisant des photos de très bonne qualité et des vidéos en résolution Ultra HD 4K. Les selfies pris par ce smartphone ne sont pas non plus mauvais, avec un appareil photo frontal de 32 mégapixels qui vous laissera plus que satisfait.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A54 5G

L’autonomie du Samsung Galaxy en promo est également excellente. Comme nous l’avons constaté dans notre analyse, la batterie de 5 000 mAh peut durer jusqu’à 2 jours d’utilisation facilement, un chiffre vraiment positif. Il dispose d’une charge rapide de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez l’acheter pour environ 10 euros sur Amazon. Enfin, nous voulons également mentionner que le Galaxy A54 est un téléphone très confortable à utiliser.

En résumé, nous avons affaire à un smartphone qui obtient une très bonne note dans différents domaines, un équilibre qui lui permet de briller dans la gamme moyenne. Il n’a pas toujours une remise de 150 euros comme celle qu’il a actuellement, alors ne laissez pas passer cette occasion et procurez-vous-le pour 399 euros sur Amazon.

