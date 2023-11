Où regarder intégralement Le jeune Sheldon maintenant que nous savons que cela se termine

Se préparer pour la fin inévitable.

Sheldon, le « jeune »

Lorsque cela a été annoncé, nous n’attendions rien de grand, en réalité, nous n’attendons généralement rien de spécial des spin-offs issus d’autres séries, et c’est parce que, à quelques exceptions près comme le récent Gen V ou Aída, pour citer un produit national, ces derniers déçoivent plutôt un public habitué à d’autres personnages et situations qui ne mordront pas à l’hameçon juste parce que le nouveau contenu est vaguement lié à ce qu’ils regardent.

Heureusement, après un démarrage un peu lent, ce n’était pas le cas de Young Sheldon, une sitcom remarquable qui a vu le jour à partir du personnage de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper, qui est aimé de tous même s’ils ne le supportent pas, comme c’est le cas de son colocataire, Leonard Hofstadter.

6 saisons et une septième à venir

La série a commencé sa diffusion en 2017 et raconte encore les aventures d’un jeune Sheldon Cooper pendant son enfance et son adolescence alors qu’il grandit dans l’est du Texas, en montrant ses expériences au lycée à un jeune âge, ses défis pour s’intégrer socialement en raison de son intelligence extraordinaire et de sa personnalité particulière, ainsi que ses relations avec sa famille, y compris sa mère, son père, son frère et sa sœur jumelle.

6 saisons de situations divertissantes qui arriveront à leur fin avec une septième qui, malheureusement, a été influencée par des grèves de scénaristes et d’acteurs, bien qu’elle se débrouillera avec dignité ; et avec un spécial d’une heure pour conclure l’intrigue. En effet, la septième et dernière saison de Young Sheldon commencera à être diffusée le 15 février 2024 et se terminera le 16 mai avec le spécial mentionné. Alors, si vous ne l’avez pas encore vue, il est encore temps.

Où regarder Young Sheldon ?

En France, Young Sheldon est diffusée en clair sur la chaîne Neox, appartenant au groupe Atresmedia, mais si nous l’avons manquée jusqu’à présent et que nous voulons la regarder sur l’un des services auxquels nous sommes abonnés, nous n’aurons probablement pas trop de problèmes, car la sitcom est disponible sur plusieurs fournisseurs, excepté pour la sixième saison, pour le moment.

Regarder sur Netflix. Bien qu’il n’y ait que 5 saisons sur les 6 déjà diffusées.

Regarder sur Prime Video d’Amazon. Tout comme pour Netflix, seules les 5 premières saisons sont disponibles, du moins dans notre pays.

Regarder sur Movistar+. Maintenant, oui. Movistar+ diffuse en exclusivité pour le moment la sixième saison de Young Sheldon, et il est possible qu’il fasse de même avec la saison finale.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :