L’IA franchit une nouvelle barrière : elle peut traduire les miaulements de votre chat

L’IA deviendra notre alliée pour comprendre ce que notre compagnon poilu veut dire.

Vous pourrez enfin comprendre pourquoi il miaule pendant que vous mangez une boîte de thon, qu’est-ce qu’il veut dire ?

Il n’est plus nécessaire de passer un diplôme de vétérinaire grâce à des milliers d’heures à regarder des documentaires sur les animaux et la nature pour comprendre notre compagnon félin. Il semble que l’IA ait franchi une nouvelle barrière en nous apportant un traducteur pour que nous puissions comprendre ce que notre ami poilu veut dire. Ainsi, depuis ses doux miaulements demandant de la nourriture jusqu’à ses grognements quand il ne veut pas être dérangé, ils auront un sens beaucoup plus clair. Bien qu’il soit vrai que si vous avez passé beaucoup de temps avec votre chat, il est très probable que ce traducteur ne révèle rien de nouveau.

Il ne s’agit pas de la première incursion de l’IA dans le monde des félins. Ameca, le robot le plus avancé au monde, en a dessiné un, bien que le résultat soit plutôt digne d’être oublié. Cette IA, spécifiquement entraînée pour comprendre les félins, pose une mission encore plus ambitieuse.

MeowTalk, l’application pour comprendre les félins

MeowTalk est une application vraiment originale dont l’objectif principal est de nous permettre de comprendre notre chat. Pour ce faire, elle utilise la technologie de notre époque : l’Intelligence Artificielle. Comme il se doit, l’équipe derrière MeowTalk a utilisé une grande base de connaissances sur les miaulements provenant d’expériences scientifiques et les a utilisés pour entraîner leur intelligence artificielle afin qu’elle puisse comprendre ce qui se cache derrière ces doux bruits que fait notre félin.

Cette base de connaissances ne suffit pas, car les chats changent leur miaulement en fonction de la personne avec qui ils parlent. Ainsi, ils s’adaptent à leur famille pour exprimer ce qu’ils ressentent, et c’est pour cette raison que l’application nous demande de lui fournir un contexte à l’IA, afin qu’elle puisse déduire ce qui se passe et le traduire facilement.

Pour ce faire, nous devons suivre une interface intuitive dans laquelle nous devons remplir quelques champs. Si nous avons plus d’un chat, nous pourrons également créer un profil pour chacun d’eux afin de garder une trace de leurs miaulements et de ce qu’ils veulent.

Il s’agit d’une application basée sur l’IA pour comprendre notre chat.

Elle s’est principalement basée sur les données de nombreuses études scientifiques pour apprendre à les différencier.

pour apprendre à les différencier. Ainsi, en entraînant l’IA avec l’audio des félins, elle peut le comparer avec celui de notre chat pour savoir ce qu’il veut.

Son fonctionnement est très simple, il suffit d’enregistrer le son avec notre téléphone, de donner un contexte à l’application et celle-ci nous donnera le résultat en le comparant à d’autres.

Aucun chat ne miaule de la même manière, il est donc important de fournir un contexte pour que l’IA puisse savoir de quoi il s’agit. Cela est dû au fait que le miaulement d’un chat s’adapte à la personne avec laquelle il vit.

Pour le moment, l’application a reçu beaucoup de critiques. En grande partie, cela est dû à un modèle freemium qui n’a pas vraiment plu à ceux qui ont commenté l’application sur les différentes boutiques d’applications. Cependant, cela peut être une approche assez amusante.

Téléchargez MeowTalk sur le Google Play Store

