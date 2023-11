Le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, quitte OpenAI

Sam Altman, PDG et co-fondateur d’OpenAI, a été renvoyé de l’entreprise après que le conseil d’administration a perdu confiance en sa capacité à diriger l’organisation. Altman était une figure importante de l’industrie de l’IA et était connu pour son travail sur ChatGPT, un grand modèle linguistique qui a révolutionné tout, de la rédaction de code aux essais scolaires en passant par les mémoires juridiques.

Contexte sur OpenAI et Sam Altman

OpenAI est un laboratoire de recherche privé qui développe l’IA, fondé en 2015 en tant qu’organisation à but non lucratif par Altman, Elon Musk et d’autres. La mission de l’entreprise est de veiller à ce que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité. Altman est devenu PDG d’OpenAI en 2019, après apparemment une lutte de pouvoir avec Musk. Sous sa direction, l’entreprise a fait d’importants progrès dans le développement de l’IA, ChatGPT étant une réalisation notable.

Raisons du départ d’Altman

Le départ d’Altman d’OpenAI est le résultat d’une révision interne qui a révélé qu’il n’avait pas été « constamment franc » dans ses représentations au conseil d’administration. Le conseil a conclu que le manque de franchise d’Altman entravait sa capacité à exercer ses responsabilités et n’avait plus confiance en sa capacité à diriger l’entreprise. Le départ d’Altman fait suite à celui de Greg Brockman, président et co-fondateur d’OpenAI, qui a démissionné du conseil en tant que président dans le cadre du remaniement de la direction.

Selon un communiqué de The Algorithmic Bridge, le conseil a conclu qu’Altman n’était « pas toujours franc dans ses communications avec le conseil, entravant sa capacité à exercer ses responsabilités ». Ce manque de franchise a été cité comme une raison clé de son départ. Cela suscite également des spéculations sur les implications pour l’avenir d’OpenAI.

Malgré la controverse entourant le départ d’Altman, il a reçu un support vocal de personnalités de l’industrie. Eric Schmidt, ex-PDG de Google, a décrit Altman comme un héros. Il a également salué ses contributions à l’industrie de l’IA, exprimant son anticipation quant aux projets futurs d’Altman.

Les dirigeants de Microsoft, qui ont un investissement important dans OpenAI, auraient été « surpris » par la nouvelle du départ d’Altman, le PDG Satya Nadella exprimant sa colère face à la situation. Cela souligne l’impact plus large du départ d’Altman sur les principales parties prenantes et partenaires constructeurs d’OpenAI. En plus du remaniement de la direction, OpenAI est confronté à divers défis juridiques, dont un procès en diffamation. Ces problèmes juridiques ajoutent un autre niveau de complexité à la situation actuelle de l’entreprise. L’issue de l’affaire aura également des implications pour ses opérations et sa réputation.

Impact sur OpenAI

Le départ d’Altman est un coup dur pour OpenAI, car il était une figure importante de l’industrie de l’IA. Il a également joué un rôle visible en conseillant la Maison Blanche sur son décret visant à réglementer la technologie de l’IA tout en traitant des préoccupations en matière de sécurité nationale. Cependant, l’entreprise a nommé Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI, au poste de PDG par intérim à effet immédiat. Le conseil reste pleinement engagé à servir la mission de l’entreprise. Il est également convaincu que la nouvelle direction est nécessaire pour avancer.

Notre avis

Le départ de Sam Altman d’OpenAI est un développement majeur dans l’industrie de l’IA. Il reste à voir comment cela affectera l’avenir de l’entreprise. Altman était une figure importante de l’industrie et a joué un rôle clé dans le développement de ChatGPT. ChatGPT a depuis révolutionné notre utilisation des modèles de langage. Cependant, la décision du conseil de le renvoyer suggère qu’il y avait des problèmes de leadership qui devaient être résolus. Avec Mira Murati prenant la relève en tant que PDG par intérim, OpenAI devra trouver un remplaçant permanent pour Altman. L’entreprise devra également poursuivre ses travaux dans le développement de l’IA. Les circonstances entourant son renvoi ont fait l’objet de discussions intenses. Alors que la situation continue de se dérouler, il reste à voir comment OpenAI naviguera cette transition de leadership majeure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :