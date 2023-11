Les meilleures 7 sites pour télécharger des logiciels en toute sécurité

Dans cette compilation, vous trouverez les meilleurs sites pour télécharger des applications et des programmes de bureau en toute sécurité.

Sur Internet, il existe plusieurs plateformes sécurisées pour télécharger des logiciels.

Comme c’est le cas pour le téléchargement légal de livres électroniques ou les référentiels pour télécharger des jeux gratuits, il existe des plateformes spécialisées dans la distribution de logiciels. Ce sont des endroits où vous pouvez non seulement télécharger des programmes et des applications sur votre appareil, mais aussi découvrir de nouveaux outils et solutions.

Cependant, quels sont les meilleurs sites pour télécharger des logiciels en toute sécurité? Dans les sections suivantes, je vous présente différentes propositions, toutes des options sûres pour télécharger les logiciels dont vous avez besoin sur vos appareils, qu’il s’agisse d’appareils mobiles Android ou d’ordinateurs de bureau.

Les sites de téléchargement de logiciels que vous devez connaître

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, voici une compilation des principaux sites Internet à partir desquels vous pouvez télécharger des logiciels en toute sécurité. Il est important de mentionner que, bien que cette sélection privilégie les référentiels ayant une bonne réputation et prenant des mesures pour être plus sécurisés, aucun d’entre eux n’est infaillible. Cependant, en général, vous pouvez télécharger des logiciels à partir d’eux sans vous soucier de la sécurité.

Site officiel de chaque programme

Je ne vais pas vous mentir. Le meilleur endroit pour télécharger une application est le site officiel de son développeur. En général, en entrant simplement le nom du programme, vous trouverez le site officiel parmi les premiers résultats de Google.

S’il s’agit d’une application payante, vous trouverez probablement là-bas un moyen d’acheter l’application. Et si ce n’est pas le cas, vous aurez un lien direct pour télécharger le logiciel. De nombreux développeurs incluent également des liens de téléchargement vers des stores tels que le Microsoft Store.

APK Mirror

APK Mirror est une plateforme de téléchargement axée sur les fichiers APK, qui vous permettent d’installer des applications sur votre téléphone Android. Comme son nom l’indique, ce portail est une sorte de miroir de Google Play Store, où des centaines de fichiers APK sont téléchargés chaque jour, un ou plusieurs pour chaque nouvelle version de chaque application.

En plus d’être une plateforme sûre et très réputée, c’est également un bon endroit pour télécharger des applications qui ne sont pas disponibles dans votre région. C’est également génial si vous recherchez une ancienne version de n’importe quelle application, car il inclut un historique complet de toutes les versions. Enfin, c’est également un endroit idéal pour installer WhatsApp Beta ou toute version préliminaire disponible.

Ninite

Ninite est un outil qui vous permet de télécharger plusieurs programmes sur votre ordinateur en une seule fois. Cela est vraiment utile dans certaines circonstances, comme lorsque vous venez d’installer Windows et que vous avez besoin d’installer plusieurs applications.

Le mécanisme proposé par ce site est très simple. En accédant à sa page d’accueil, vous devez sélectionner les programmes que vous souhaitez télécharger. Ils sont classés par catégories pour vous faciliter la tâche de sélection. Lorsque vous avez terminé, vous devez cliquer sur « Get Your Ninite » pour télécharger un installateur personnalisé.

Cet exécutable se chargera d’installer automatiquement tous les logiciels que vous avez sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, il s’agit non seulement d’une proposition sûre, mais également très pratique.

Malavida

Malavida est une plateforme de téléchargement d’applications qui propose des développements pour Windows, Mac et Android, ce dernier étant son système préféré. La grande majorité des applications de son catalogue sont téléchargées directement depuis ses serveurs et ont été préalablement scannées pour écarter tout code malveillant.

Il s’agit d’une plateforme espagnole avec plus de deux décennies d’histoire, à partir de laquelle vous pourrez télécharger l’ISO de Windows 11, des stores alternatifs pour votre appareil Android ou vos jeux préférés. En bref, c’est un endroit pour les amateurs de logiciels où tout peut être trouvé, à condition que ce soit sûr.

Softonic

Je ne voulais pas manquer l’occasion de mentionner Softonic. Pour ceux d’entre nous qui manipulons des ordinateurs depuis de nombreuses années, il s’agit d’un site historique. Pendant longtemps, il a été le centre de téléchargement par défaut de centaines d’utilisateurs de Windows.

Je suis conscient que l’appât du gain a conduit ce site à sa ruine. Dans le passé, il est passé d’un bon endroit pour télécharger des logiciels à une porte d’entrée pour les programmes indésirables, les barres d’outils pour Internet Explorer, etc.

Cependant, Softonic a changé de propriétaire depuis longtemps. Aujourd’hui, c’est à nouveau un site intéressant pour télécharger des logiciels en toute sécurité. Tout ce que vous téléchargez provient de leurs propres serveurs, sans installateurs proprement dits ni astuces étranges. Ils ont certainement réussi à retrouver leur authenticité.

FileHorse

FileHorse est un autre de ces classiques d’Internet à partir duquel vous pouvez télécharger des logiciels en toute sécurité. Selon leurs explications, leur objectif n’est pas d’offrir le plus grand nombre d’applications, mais de sélectionner soigneusement celles qui sont de qualité. Ils proposent des programmes pour Windows et macOS.

Tout le logiciel est testé avec VirusTotal et Google Safe Browsing pour confirmer qu’il est exempt de logiciels malveillants. En ce qui concerne le téléchargement, il s’effectue à partir des propres serveurs de la plateforme, sans aucune restriction de vitesse.

GitHub

Enfin, je vous parle de GitHub. Cette plateforme permet aux développeurs de publier le code source de leurs programmes et outils. En plus du code, il y a généralement une version compilée prête à être exécutée sur votre ordinateur ou appareil mobile.

Cela a fait de GitHub un énorme centre de téléchargement, à partir duquel vous pouvez obtenir des utilitaires gratuits et des applications à utiliser au quotidien, tous open source et susceptibles d’être audités si vous avez les connaissances nécessaires.

