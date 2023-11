Le roi des montres intelligentes pas cher : signé Xiaomi et incroyablement bon pour seulement 40 euros

Acheter une montre intelligente pas cher et de qualité est possible. Celle-ci de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour un prix révolutionnaire.

Cette smartwatch de Xiaomi est confortable, offre de nombreuses fonctionnalités et une autonomie étendue // Image : Urban Techno.

Le Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente qui nous a déjà surpris lors de sa présentation, mais qui a réussi à nous étonner encore plus dans la pratique. Il est admirable qu’une montre connectée aussi pas cher offre une expérience si bonne et complète au quotidien. Elle a un design incroyablement confortable, un écran de bonne qualité, une batterie qui dure jusqu’à 12 jours et de nombreuses, nombreuses fonctionnalités. En réalité, elle possède des outils propres à des modèles beaucoup plus chers, comme les appels Bluetooth.

Cette smartwatch a un prix de vente recommandé de 49,99 euros, ce qui vaut déjà largement le coup. Le meilleur, c’est que vous pouvez habituellement l’acheter encore moins cher, car il est souvent en dessous de 40 euros sur AliExpress Store. Il est généralement un peu plus cher sur Amazon et sur PcComponentes, où il dépasse légèrement les 40 euros.

Vous avez donc besoin de moins de 40 euros pour vous procurer une montre intelligente avec laquelle vous pourrez voir l’heure, lire les messages que vous recevez sur WhatsApp, passer des appels ou suivre toute votre activité physique. Sans aucun doute, c’est le roi des montres intelligentes pas cher sur le marché.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, incroyablement bon pour seulement 40 euros

L’achat de la Redmi Watch 3 Active signifie l’acquisition d’une montre intelligente que vous pourrez porter toute la journée. C’est un dispositif très confortable, pesant seulement 37 grammes, ce qui fait que vous n’aurez même pas l’impression de la porter. De plus, elle est résistante à l’eau, vous n’aurez donc pas besoin de l’enlever même pour prendre une douche. En ce qui concerne la couleur, elle est disponible en noir et en gris, avec toujours la possibilité de changer le bracelet.

Toutes les informations s’affichent sur un écran LCD de 1,83 pouces, d’une résolution de 240×280 pixels et d’une luminosité allant jusqu’à 450 nits. C’est un écran qui offre une bonne visibilité grâce à sa netteté, sa reproduction des couleurs et sa luminosité maximale, tant en intérieur qu’en extérieur. De plus, vous pouvez choisir parmi plus de 200 cadrans de montre pour la décorer, ils se téléchargent facilement depuis l’application pour Android.

Notre principale recommandation est de garder cette Redmi Watch 3 Active connectée à votre téléphone, afin de profiter de toutes ses fonctionnalités. Par exemple, vous pourrez l’utiliser pour passer et recevoir des appels téléphoniques, ce qui est très utile lorsque vous n’avez pas votre téléphone à proximité ou que vous ne voulez pas le sortir de votre poche. Il en va de même pour la réception de notifications, qui vous permet de prendre connaissance du message ou du courrier que vous avez reçu directement depuis votre poignet.

Même s’il est très pas cher, cette montre intelligente de Xiaomi peut également surveiller votre activité physique. Choisissez parmi l’un des plus de 100 modes sportifs qu’elle propose, démarrez l’activité et vous pourrez connaître des données telles que le nombre de kilomètres parcourus, le rythme moyen ou votre fréquence cardiaque. Comme nous le voyons avec ce dernier détail, la Redmi Watch 3 Active possède également des outils de santé. À la fréquence cardiaque s’ajoutent également le niveau d’oxygène dans le sang et les schémas de sommeil, des données très intéressantes.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Le dernier point fort de la Redmi Watch 3 Active est sa batterie de 289 mAh. Avec une utilisation intensive, vous bénéficierez d’au moins une semaine d’autonomie. Si vous utilisez la montre intelligente de manière plus décontractée, l’autonomie s’étendra même jusqu’à 12 jours. Vous pourrez donc l’utiliser pendant longtemps sans penser au chargeur.

En connaissant ces informations, il est important de rappeler que cette montre intelligente de Xiaomi peut être tienne pour seulement 40 euros, voire moins. Comme tu peux le voir, il est impossible de trouver une smartwatch qui t’offre plus pour le même argent. Nous ne pouvons que te recommander son achat, et te dire de chercher sur AliExpress Store et sur Amazon pour voir laquelle a le meilleur prix et d’acheter dès maintenant la Redmi Watch 3 Active.

Cet article suggère de manière objectif et indépendant des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des offres de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :