Sonido incroyablement bon et baisse de prix de 50 euros sur ces écouteurs exclusifs d’Amazon

Les Philips Fidelio X2HR offrent un son fantastique pour tous les contenus, que ce soit de la musique classique, de la house ou un film d’action.

Vous voulez obtenir l’un des meilleurs sons avec un casque circum-auriculaire aujourd’hui et à petit prix ? Pour le Black Friday, nous avons trouvé des écouteurs fantastiques, filaires et de la marque Philips, qui vous feront verser quelques larmes lorsque vous les utiliserez. Ce sont les Philips Fidelio X2HR qui peuvent être à vous pour 129,99 79,99 euros sur Amazon.

Si vous préférez, vous pouvez opter pour la nouvelle version, les Philips Fidelio X3, pour 125 euros sur PcComponentes. Dans les deux cas, vous repartirez avec de très bons écouteurs qui peuvent se vanter d’offrir un son sans perte tout en faisant des économies. Ils sont confortables, durables et plus grands que la normale, ce qui vous plonge totalement dans l’action du film que vous regardez ou dans chaque note de vos morceaux préférés.

Philips Fidelio X2HR

Obtenez un son spectaculaire en payant très peu ce Black Friday

Si vous êtes inquiet de ne pas pouvoir les connecter à votre téléphone car il n’a pas de port jack 3,5 mm, ne vous inquiétez pas, il existe des adaptateurs de USB-C à Jack ou Lightning à Jack qui permettent ce type de connexion sans perte. De plus, ce modèle est livré avec un adaptateur Jack 3,5 mm vers 6,3 mm pour les connecter à un amplificateur.

Ces Philips Fidelio X2HR sont équipés d’une paire de drivers de 50 mm. Il s’agit d’une taille beaucoup plus grande que les 40 mm auxquels nous sommes habitués. Cette augmentation nous permet de nous immerger dans l’action de ce que nous voyons ou écoutons. Étant si grands, ils couvrent complètement nos oreilles, laissant le son se propager librement. Cela nous aide à percevoir un plus grand nombre de sons que nous ne pouvions même pas imaginer avec d’autres casques. On pourrait parler de l’un des meilleurs casques économiques pour une musique sans perte.

L’arceau est fabriqué en acier inoxydable et recouvert de cuir et de similicuir. Sur la partie en contact avec notre tête, il possède un second arceau flexible pour que nous ne souffrions pas de douleurs lors de longues utilisations. Si vous êtes un mélomane, vous savez de quoi je parle.

Ils sont si bons et complets qu’ils peuvent atteindre des fréquences allant de 5 à 40 000 Hz. Ainsi, des sons au-dessus de 20 000 Hz seront ressentis plutôt qu’entendus. Une plage de fréquences aussi large et commençant à seulement 5 Hz plaira à ceux qui apprécient les basses dans des styles musicaux tels que le jazz ou même la house, ainsi que dans des films d’action avec des basses puissantes et profondes.

Philips Fidelio X2HR

Ils ont un poids assez élevé de 380 grammes, en partie à cause des matériaux premium utilisés pour leur construction. Et si vous vous inquiétez de ne pas avoir de câble pour les brancher, ils sont fournis avec un câble de 3 mètres, amplement suffisant pour profiter d’un son de qualité à distance.

