Grâce à cette application de Google, j’ai réussi à récupérer beaucoup d’espace dans la mémoire de mon Xiaomi en un seul clic

Il n’est pas rare de trouver des fichiers que nous ne savions pas que nous avions stockés dans la mémoire interne de notre téléphone après un certain temps après les avoir téléchargés. C’est pourquoi il est essentiel que nous contrôlions ce type de fichiers afin de maintenir le plus d’espace de stockage possible à tout moment et que tout fonctionne beaucoup mieux.

Heureusement, l’application populaire Files by Google est un outil magnifique pour détecter ce type d’éléments et les supprimer en un seul clic. Toute la numérisation est automatique, donc cela ne posera pas de difficulté majeure si nous voulons garder toutes ces téléchargements que nous avons faits au fil du temps sous contrôle.

Comment détecter et supprimer les téléchargements sur un téléphone Xiaomi en un seul clic

Comme nous l’avons dit, cette application de Google nous aidera à détecter facilement ce type de fichiers que nous téléchargeons depuis d’autres applications et que nous oublions de supprimer une fois que nous les avons utilisés. C’est quelque chose de très courant et qui fait que le stockage du téléphone se remplit sans que nous nous en rendions compte, il est donc recommandé de jeter un coup d’œil à cette section de temps en temps.

De plus, son utilisation est extrêmement simple car Files le fera automatiquement sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. En réalité, une fois que nous entrons dans l’interface de l’application, nous avons une section dédiée à ces téléchargements, et les supprimer ne nous prendra que quelques secondes.

Pour le faire correctement, il vous suffit de suivre ces étapes :





Une fois dans l’application Files by Google, allez dans la section « Supprimer les fichiers téléchargés » et cliquez sur « Sélectionner les fichiers »

Maintenant, sélectionnez simplement les fichiers que vous souhaitez supprimer, puis en bas de l’écran, cliquez sur « Déplacer X fichiers vers la corbeille »

