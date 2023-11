Votre PC est-il toujours sous Windows 10 ? Bientôt, vous pourrez également utiliser Microsoft Copilot

Les systèmes Windows 10 pourront bientôt profiter de l’intelligence artificielle avancée de Microsoft.

Si vous êtes intéressé par Microsoft Copilot mais que vous utilisez toujours Windows 10, vous pouvez être heureux. Suite aux demandes de millions d’utilisateurs, Microsoft a officiellement annoncé que Copilot, l’intelligence artificielle qui façonne le présent et l’avenir des systèmes Windows, sera également disponible sur Windows 10, bien que ce système ne bénéficie bientôt plus de support.

Copilot pour tous

Microsoft souhaite convaincre tous les utilisateurs des avantages de Copilot par rapport aux autres IA de l’industrie technologique et est prêt à franchir des barrières pour offrir cette itération aux utilisateurs de Windows 10, comme l’a récemment annoncé la société sur son blog. Cependant, la date exacte à laquelle Copilot pourra être utilisé sur ces systèmes n’a pas encore été annoncée, mais selon Microsoft, ce sera « très bientôt ».

En ce qui concerne les exigences nécessaires pour que les utilisateurs de Windows 10 puissent accéder à Microsoft Copilot à l’avenir, il est nécessaire d’avoir téléchargé la dernière mise à jour du système et d’utiliser la version 2H22 de Windows 10, et non l’une des versions précédentes. Par conséquent, ceux qui ne remplissent pas ces deux conditions n’auront pas accès aux nouvelles fonctionnalités logicielles de Copilot.

Copilot, la pierre angulaire de Microsoft

Microsoft consacre beaucoup de temps, d’argent et d’efforts pour mettre en valeur l’importance de Microsoft Copilot. Pour le moment, il est encore peu utilisé par les utilisateurs, mais il devient de plus en plus connu et utilisé. De plus, étant donné que des fonctionnalités très intéressantes (liées à Copilot) arriveront pour diverses applications Windows, il sera tôt ou tard un outil intégré dans le quotidien de nombreuses personnes. Cependant, sa popularité dépendra du succès qu’il rencontrera en termes d’utilisabilité et d’utilité de ses services en temps réel.

L’intelligence artificielle est l’un des principaux domaines de compétition des entreprises cette année 2023. Depuis le début de l’année, OpenAI avec ChatGPT a pris une longueur d’avance dans ce type d’IA, mais d’autres marques telles que Copilot ou Google Bard accélèrent le développement de fonctionnalités adaptées à leurs applications respectives afin d’offrir une expérience complète sans recourir à des applications externes.

