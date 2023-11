Ce simple astuce de Spotify vous permettra d’améliorer la qualité de la musique avec un simple réglage

On vous explique comment améliorer la qualité du son de Spotify en effectuant simplement un changement dans les paramètres de l’application.

L’application Spotify sur un téléphone Nothing (2) / Photographie : David Freire

Spotify est sans aucun doute l’une des meilleures applications de streaming musical que vous pouvez trouver sur Google Play, car elle dispose d’un catalogue de chansons vraiment large et varié, ainsi que d’une énorme quantité de fonctionnalités qui augmentent à chaque nouvelle mise à jour de l’application.

Il y a quelques mois, nous vous avons déjà révélé quelles étaient les meilleures fonctionnalités cachées de Spotify, et aujourd’hui nous venons vous faire découvrir une astuce simple de l’application de streaming musical grâce à laquelle vos chansons préférées sonneront mieux sans avoir besoin de souscrire à l’abonnement Premium.

Voici comment améliorer la qualité du son dans l’application Spotify pour Android

Spotify est une plateforme de streaming musical qui ne dispose pas d’un mode « Lossless » (qualité audio sans perte) présent chez certains de ses concurrents directs tels que Tidal ou Apple Music, et qui privilégie l’économie de données mobiles plutôt que la qualité audio, en comprimant les chansons pour éviter une consommation excessive de gigaoctets.

Pour effectuer cette compression de la musique, Spotify active par défaut une fonction appelée « Normalisation du volume », qui consiste, selon le service de streaming sur sa page de support, à « équilibrer les chansons douces et fortes pour offrir une expérience auditive uniforme ».

Évidemment, cela est préjudiciable pour profiter de la meilleure qualité audio possible sur Spotify, car la « Normalisation du volume » modifie la gamme dynamique de l’audio, un paramètre qui marque la différence entre les éléments sonores les plus forts et les plus faibles.

Par conséquent, si vous souhaitez que vos chansons sonnent avec la meilleure qualité possible sur Spotify, vous devez désactiver cette fonction, ce que vous pouvez faire en suivant ces simples étapes :

Ouvrez l’application Spotify sur votre téléphone Android

Cliquez sur l’image de votre profil qui apparaît dans le coin supérieur gauche

Cliquez sur l’option « Paramètres et confidentialité » pour accéder aux réglages de l’application

Faites défiler vers le bas et localisez la section « Lecture »

Enfin, cliquez sur l’interrupteur à droite de l’option « Normaliser le volume » pour la désactiver

De plus, si vous souhaitez écouter vos chansons préférées sur Spotify avec la meilleure qualité disponible, en plus de désactiver cette fonctionnalité, nous vous recommandons également d’aller dans la section « Qualité audio » qui se trouve dans les paramètres de l’application, puis dans les menus déroulants des sections « Streaming avec Wi-Fi » et « Streaming avec données mobiles », choisissez l’option « Très élevée » si vous disposez d’un forfait de données avec beaucoup de gigaoctets ou illimité, comme c’est mon cas.

Ainsi, si vous effectuez ces simples réglages dans l’application Spotify de votre téléphone Android, vous remarquerez que la qualité de la musique est meilleure et que les chansons de vos artistes préférés sonnent mieux que jamais.

