Pourquoi la coque de votre téléphone portable devient jaune ? Voici les raisons qui l’expliquent

Nous allons vous expliquer pourquoi votre étui devient jaunâtre et comment lui redonner sa transparence.

Que faire lorsque l’étui de votre téléphone portable devient jaunâtre?

La meilleure façon de protéger votre téléphone portable est de le ranger dans un étui. Ces étuis ont différents designs, allant des dessins aux couleurs mates, mais il y a aussi les transparentes. Les dernières sont l’option idéale pour ceux qui souhaitent que leur appareil soit entièrement visible. Cependant, elles rencontrent un problème : elles deviennent jaunâtres avec le temps. C’est pourquoi nous vous expliquerons les raisons de ce phénomène, comment l’éviter et que faire lorsqu’il devient jaune.

Pourquoi deviennent-elles jaunâtres?

Il n’y a pas un seul facteur qui rend les étuis transparents jaunâtres. Le plus évident et « dangereux » est le rayonnement ultraviolet (UV) du soleil, mais il y en a d’autres qui influencent également. Voici les plus courants.

Rayons ultraviolets

La lumière ultraviolette est l’une des principales responsables du jaunissement de votre étui, voire la principale. Le rayonnement UV provoque une réaction chimique qui accentue la couleur jaune.

Comment l’éviter : Exposer l’étui au moins possible aux rayons ultraviolets est la meilleure option. Cependant, cela est difficile car nous ne calculerons pas combien de radiation il reçoit, en évitant de sortir notre téléphone à pleine lumière du jour. De toute façon, ne l’exposez pas trop longtemps au soleil, non seulement parce que l’étui devient trouble, mais aussi parce qu’il peut provoquer une surchauffe de l’appareil.

Chaleur

La chaleur provoque pratiquement le même effet que le soleil et ses rayons ultraviolets : elle fait également jaunir l’étui, et cela est en quelque sorte inévitable. Non seulement la chaleur du soleil ou de l’environnement joue un rôle, mais également celle de votre main.

Comment l’éviter : Tout comme avec le soleil, ce n’est pas bon pour le téléphone portable. Nous vous recommandons de retirer l’étui lorsque l’appareil surchauffe, non seulement pour éviter que l’étui ne devienne trouble (ce qui est le moindre des problèmes), mais aussi pour qu’il refroidisse plus rapidement.

Sueur, graisse et huile naturelle de la peau

Lorsque nous utilisons notre téléphone portable, il est inévitable que nous transmettions certains liquides de notre corps, comme la transpiration, le sébum et l’huile naturelle. Ils modifient la couleur de l’étui.

Comment l’éviter : Il n’y a pas grand-chose à faire, mais évitez de manipuler votre téléphone lorsque vos mains sont très transpirantes.

Solutions

À moins que ce ne soit récent, il est fort probable que votre étui soit déjà un peu ou complètement jaunâtre. Ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. Ces méthodes lui redonneront une grande partie de sa transparence, mais elles ne pourront pas éliminer le jaunissement causé par le rayonnement ultraviolet, une fois qu’il est affecté, il est irrécupérable. Ce ne sont pas des nettoyants pour téléphones portables, mais des alternatives domestiques que tout le monde peut utiliser.

Alcool éthylique

Une des solutions les plus simples, qui donne généralement des résultats, consiste à utiliser de l’alcool éthylique (éthanol). Prenez une petite serviette ou du coton, imbibez-le d’éthanol et frottez-le sur l’étui.

Détergent pour vaisselle

Si vous n’avez pas d’éthanol à la maison, vous pouvez utiliser un détergent pour vaisselle, comme Fairy. Ne l’appliquez pas directement sur l’étui, il est préférable de mélanger préalablement le détergent avec de l’eau et de le verser dans un verre. Ensuite, prenez une brosse à dents, trempez-la dans le mélange et frottez-la contre l’étui.

Bicarbonate de soude

La dernière option consiste à saupoudrer une petite quantité de bicarbonate de soude sur l’étui, puis à frotter avec une brosse à dents humide. La pâte dentifrice fonctionne également.

Achetez un étui en polycarbonate

Pour la prochaine fois que vous achèterez un étui, nous vous recommandons d’opter pour des étuis transparents en polycarbonate. Ils sont généralement plus chers, mais ils sont plus résistants que ceux en silicone ou en acrylique. Tout comme les autres, ils ne sont pas à l’abri du vieillissement et finiront par jaunir, mais cela prendra plus de temps.

