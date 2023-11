La mystérieuse main d’apparence robotique trouvée dans une tombe du Moyen Âge surprend les experts

Cet homme vivait il y a 600 ans et avait une prothèse curieuse

La technologie du passé nous surprend parfois énormément. L’Empire romain a été capable de créer des objets que nous pensions n’être réalisables qu’avec la technologie du XXIe siècle. En effet, les routes romaines sont encore la clé de notre mobilité tant de siècles après leur disparition. Cependant, pas besoin d’aller si loin, car il semble qu’une espèce de prothèse robotique ait été trouvée dans la main d’un homme qui a vécu entre le Moyen Âge et l’Époque moderne.

Alors que, il y a 600 ans, Léonard de Vinci avait déjà inventé une sorte de robot, cela surprend grandement car jusqu’à présent, aucune prothèse de ce type n’avait été trouvée dans des chronologies datant de 600 ans.

Une prothèse métallique

Une étude de Bavière a récemment publié ses découvertes archéologiques sur un site funéraire. Ils y ont trouvé plusieurs squelettes et l’un d’entre eux a particulièrement attiré l’attention.

Il s’agit d’une main prothétique qui ajoute quatre doigts en fer à une main qui avait perdu les doigts allant de l’index au petit doigt. Les quatre doigts sont légèrement orientés vers l’intérieur et sont maintenus en parallèle pour que la personne amputée puisse leur donner une certaine utilité. On ne sait pas pourquoi cet homme de Bavière a perdu sa main, mais son apparence presque robotique est assez curieuse.

En réalité, selon le communiqué de présentation de la découverte :

Même pour des archéologues expérimentés, cela est une découverte particulièrement spéciale.

La main a été datée au carbone-14 calibré, ce qui place la découverte entre les années 1450 et 1620. Autrement dit, dans une chronologie entre la fin du Moyen Âge et les premières étapes de l’Époque moderne. Bien que pour l’historiographie anglo-saxonne, toute cette période soit considérée comme le Moyen Âge. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une découverte assez intéressante et qui a surpris les experts archéologues qui travaillaient sur ce site funéraire.

En résumé :

La découverte a été faite en Allemagne, plus précisément en Bavière.

Il s’agit d’un squelette avec une main prothétique qui pourrait dater d’environ six cents ans.

Les datations au carbone-14 le situent entre 1450 et 1620, entre le Moyen Âge et l’Époque moderne.

La prothèse servait à remplacer les doigts que la personne avait perdus. Elle était fabriquée en fer.

On ne sait pas très bien comment la prothèse était utilisée, mais les autorités bavaroises sont vraiment impressionnées par cette découverte.

Chaque doigt a été créé séparément et ils ne bougent pas, mais ils sont légèrement courbés en parallèle les uns par rapport aux autres, peut-être pour une certaine fonctionnalité.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que des prothèses sont retrouvées dans le passé, bien que celle-ci soit particulièrement sophistiquée. L’Empire romain et l’ancienne Égypte possèdent des exemples de prothèses assez avancées pour leur époque, y compris une jambe prothétique trouvée en Italie au IVe siècle av. J.-C..

