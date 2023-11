Pour quoi peut-on utiliser le thermomètre du Google Pixel 8 Pro

Le nouveau capteur de température du Google Pixel 8 Pro peut mesurer les aliments, les murs et les fenêtres, entre autres objets.

Le Google Pixel 8 Pro en couleur bleue « Bay » / Image : AndroAall

Les smartphones d’aujourd’hui ont de plus en plus de fonctionnalités curieuses, mais le Pixel 8 Pro se distingue par son nouveau capteur de température. Grâce à l’application Thermomètre, les utilisateurs possédant le téléphone de Google peuvent découvrir la température de n’importe quel objet qui éveille leur curiosité, du jambon croquette à leur ordinateur portable.

Le Pixel 8 Pro est le smartphone le plus puissant créé à ce jour par le géant technologique Google, et il est également l’un des meilleurs téléphones haut de gamme du marché actuel. Il possède de nombreuses caractéristiques qui lui valent cette reconnaissance, comme la qualité de son écran et de son module de caméras, mais ce sont les nouvelles fonctionnalités d’IA qui ont certainement attiré tous les regards.

Si nous approfondissons son partie arrière, nous trouvons un capteur de température des plus intéressants, situé spécifiquement à droite du module de caméras, qui s’étend horizontalement sur la couverture. En d’autres termes, un thermomètre qui nous permet de mesurer facilement la température des objets du quotidien, dans une plage de température située entre -20 °C et 150 °C.

Le Pixel 8 Pro mesure la température des objets, pas des personnes

Pour commencer à l’utiliser, vous devrez ouvrir l’application Thermomètre préinstallée sur le Google Pixel 8 Pro, que vous reconnaîtrez facilement grâce à son icône représentant un thermomètre bleu sur un fond noir. Une fois à l’intérieur, la première chose que vous verrez est un écran où il faut autoriser l’accès au capteur de température infrarouge de l’appareil.

En fonction du matériau ou du contenu des objets que vous allez mesurer, l’application propose 10 catégories différentes pour obtenir des résultats plus précis : aliments et matières organiques, boissons et eau, fonte, céramique et verre, métal mat, métal brillant, plastique et caoutchouc, tissu, bois, murs et fenêtres. Si vous ne savez pas exactement quel est le matériau de votre objet, vous pouvez toujours opter pour l’option « Par défaut » et laisser l’application le détecter.

Ensuite, il vous suffit de placer le capteur à l’arrière du téléphone à une distance maximale de 5 centimètres ou 2 pouces de l’objet. Cependant, l’application précise également que ce capteur n’est pas conçu pour mesurer la température interne d’un produit, contrairement à ce que nous pouvons obtenir avec le thermomètre intelligent Meater Plus, par exemple. De plus, si l’objet est de petite taille, vous devrez peut-être rapprocher davantage le téléphone.

Nous avons mesuré la température de notre MacBook Pro, qui indique être à 32,5 °C, et aussi celle d’une fenêtre de maison, dont la température descend jusqu’à 20,7 °C. Ensuite, nous vous laissons quelques captures d’écran pour que vous puissiez visualiser l’application Thermomètre sur le Google Pixel 8 Pro :

Vous vous demandez sûrement si le Pixel 8 Pro peut également détecter si vous avez de la fièvre, mais nous sommes désolés de vous dire que, pour le moment, il n’en est pas capable. La raison ? Il n’a pas l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), une agence relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.

Conformément à nos propres vérifications, le capteur de température est très facile à utiliser et fonctionne bien, mais ce n’est pas non plus un outil qui peut être beaucoup utilisé, en dehors de le sortir de temps en temps par simple curiosité. Sans aucun doute, cela changerait si la FDA approuvait sa capacité à mesurer la température chez les êtres humains.

