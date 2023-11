Sam Altman a été destitué en tant que directeur général d’OpenAI

Le monde de la technologie a été secoué jusqu’au fondement après que le conseil d’administration d’OpenAi ait publié une déclaration annonçant que Sam Altman avait été licencié de manière fulgurante en tant que PDG de l’entreprise. La surprise a été énorme car jusqu’à présent, Altman était considéré par tous comme le visage public de l’entreprise et, dans une large mesure, le moteur de la croissance incroyable qui a conduit OpenAI à viser une valorisation de 90 milliards de dollars.

« Le licenciement de M. Altman fait suite à un processus de test interne du conseil d’administration, au cours duquel nous avons conclu qu’il n’était pas assez honnête dans ses communications avec le conseil, ce qui a entravé sa capacité à exercer ses responsabilités », a déclaré l’entreprise dans un article de blog. « Ce conseil n’a plus confiance en sa capacité à continuer de diriger OpenAI ».

La nouvelle PDG de l’entreprise est Mira Murati, directrice de la technologie et responsable de ChatGPT, qui a commencé à assumer les fonctions de manière intérimaire jusqu’à ce que l’entreprise trouve la personne qui occupera officiellement le poste dans les années à venir. L’entreprise a décidé de lui accorder sa confiance en raison de : « Son ensemble de compétences uniques, sa compréhension des valeurs, des opérations et des affaires de l’entreprise, ainsi que du fait qu’elle dirige déjà actuellement la recherche, les produits et la sécurité de l’entreprise… Mira est exceptionnellement qualifiée pour occuper le rôle de PDG intérimaire ».

« J’ai adoré mon temps à OpenAI. Cela a été transformateur pour moi et j’espère aussi un peu pour le monde. » a déclaré Altman dans un récent message sur X, l’entreprise autrefois appelée Twitter. « Surtout, j’ai aimé travailler avec des personnes aussi talentueuses. Je vous en dirai bientôt plus sur ce qui va suivre. »

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

????

— Sam Altman (@sama) Novembre 17, 2023