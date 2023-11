Rien n’atteint un chiffre historique : 2 millions d’appareils expédiés en seulement 3 ans

L’entreprise fondée par Carl Pei confirme avoir franchi la barrière des 2 millions de produits vendus lors de son troisième anniversaire.

Le 29 octobre 2020, Nothing, la nouvelle entreprise de produits électroniques du cofondateur de OnePlus, était officiellement fondée. Cela signifie que l’entreprise célèbre actuellement son troisième anniversaire et qu’elle a atteint un chiffre historique de ventes. Selon le fabricant lui-même, Nothing vient de dépasser les 2 millions de produits expédiés dans le monde entier.

Le catalogue de l’entreprise n’est pas très étendu, mais il est composé de plusieurs produits déjà emblématiques, notamment en raison de leur design. Jusqu’à présent, Nothing a lancé 2 générations de smartphones et 3 modèles d’écouteurs sans fil, ainsi que d’autres produits tels que des étuis, des chargeurs et des protecteurs d’écran. Nous constatons donc que son offre est limitée, mais cela ne l’a pas empêchée d’atteindre un chiffre historique de ventes en seulement 3 ans.

Nothing a déjà vendu plus de 2 millions de produits

Juste 3 ans après sa création, Nothing peut se targuer d’avoir vendu plus de 2 millions de produits dans le monde entier. C’est un chiffre très important, car le catalogue de l’entreprise ne se caractérise pas par une grande variété de produits. Cependant, le bon travail réalisé pour créer ses smartphones et ses écouteurs sans fil a suscité un grand intérêt de la part du public.

Il est important de souligner que la popularité de Nothing continue de croître à pas de géant, comme le montre clairement une donnée. Au cours de ses deux premières années d’existence, l’entreprise a distribué un million de produits au total. Cependant, rien qu’entre 2022 et 2023, elle a réussi à vendre un autre million d’appareils, c’est-à-dire qu’elle a multiplié ses ventes par deux au cours de la dernière année.

Le fabricant basé à Londres a réussi à dépasser les 2 millions de produits expédiés avec un catalogue très restreint. Jusqu’à présent, il a lancé sur le marché le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), des smartphones de milieu de gamme qui se distinguent notamment par leur dos transparent orné de lumières.

Nothing propose également des options très intéressantes sur le marché des écouteurs sans fil. Il a commencé avec les Nothing ear (1), suivis des Nothing ear (stick) et des plus récents Nothing ear (2). Tout comme les smartphones de la marque, ces écouteurs se caractérisent par leur design transparent qui laisse entrevoir leur intérieur.

Nothing Phone (2)

L’innovation apportée par ce fabricant de produits technologiques a été très bien accueillie par le public. C’est ce qu’explique Carl Pei, le fondateur et PDG de Nothing : « Ce jalon démontre une fois de plus qu’il y a une demande réelle pour un concurrent capable d’innover dans le secteur de la technologie grand public ». Compte tenu de la croissance constante de Nothing, il est très probable qu’il atteigne de nouveaux chiffres historiques de ventes dans un avenir proche.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :