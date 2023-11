Non, l’oxygène que tu respires ne vient pas des arbres, mais de ces plantes surprenantes

Nous avons la conception erronée que plus grand est l’arbre, plus il produit d’oxygène.

Toutes les plantes ne contribuent pas à une grande quantité d’oxygène

Le règne végétal est la pierre angulaire sur laquelle repose notre existence. Il n’est pas étonnant qu’ils abritent, abaissent la température et, surtout, nous permettent de respirer afin que nous puissions continuer à peupler notre planète natale. Le monde ne serait pas le même sans eux, mais bien souvent, nous nous trompons grandement sur leurs bienfaits et, surtout, sur les principaux producteurs d’oxygène de notre planète. Malgré tout, Bill Gates a averti que planter des arbres pour lutter contre le changement climatique était une mauvaise idée, car ce n’est pas aussi utile que nous le pensons.

La lutte contre le changement climatique passe par la défense de ce type de plantes

Il faut avouer que le plus grand producteur d’oxygène de la planète ne peut pas être identifié avec une application car il s’agit du phytoplancton présent dans les régions marines et qui est responsable de 50 à 80% de l’oxygène de l’atmosphère.

Cependant, les plantes terrestres qui apportent le plus d’oxygène sont les plantes herbacées. Selon UrbanTecno, 100 tonnes de plantes herbacées sont capables de générer beaucoup plus d’oxygène que cent tonnes d’arbres. Bien qu’il soit vrai que ces derniers ont la capacité de retenir beaucoup plus de carbone dans leur atmosphère.

Ce phénomène est dû au fait que les plantes effectuent la photosynthèse dans son intégralité, en étant entièrement vertes, tandis que les arbres le font uniquement dans la partie de leurs feuilles, alors que le tronc n’est pas capable de la réaliser.

Les points clés pour comprendre ce phénomène sont les suivants :

Il est incroyable, mais les plantes herbacées produisent beaucoup plus d’oxygène que les arbres.

Leur forme et leur anatomie permettent de réaliser la photosynthèse de manière plus élaborée que chez les arbres, dont les troncs ne réalisent pas la photosynthèse.

Les plus grands producteurs d’oxygène se trouvent réellement dans la mer. En particulier, le phytoplancton , qui nourrit plus de la moitié des poumons terrestres.

, qui nourrit plus de la moitié des poumons terrestres. Bien que les arbres aient un rôle incroyablement positif dans la retenue du dioxyde de carbone, ils sont donc un allié incontestable dans la lutte contre le changement climatique.

Le réchauffement climatique affecte puissamment le processus de photosynthèse des plantes.

En tout cas, l’idéal est d’opter pour une augmentation significative des espaces verts, quelque chose que seuls quelques pays réalisent jusqu’à présent. Il est d’une importance fondamentale de faire le choix de créer des villes beaucoup plus vertes, mais aussi de lutter contre la désertification des sols due à l’impact éolien et à l’acidification du sol lui-même. En fin de compte, les espaces verts ne fournissent pas seulement de l’oxygène, mais également des réserves naturelles, améliorent la qualité de l’eau et contribuent également à la récupération de nombreuses espèces.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :