Quels iPad ne seront pas compatibles avec iPadOS 18?

Nous vous présentons la liste possible des iPad qui ne pourront pas être mis à jour vers iPadOS 18.

iPadOS 18 sera lancé en 2024 avec les autres systèmes d’exploitation

Nous allons vous énumérer les iPad qui ne pourront pas être mis à jour vers iPadOS 18, qui sera la prochaine version de leur système d’exploitation. Il devrait être lancé en 2024 et comme c’est souvent le cas, il y a des modèles d’iPad qui ne pourront pas être mis à jour l’année prochaine. C’est la même chose avec les iPhone et iOS 18 ou les Apple Watch et watchOS 11.

Dans cet article, nous vous dirons quels sont les modèles d’iPad qui ne seront pas mis à jour en 2024, mais aussi ceux qui le seront. Cette année, trois modèles ne peuvent plus être mis à jour, mais nombreux sont ceux qui ont pu installer iPadOS 17. Il en sera de même cette année avec iPadOS 18.

Voici les modèles d’iPad qui ne pourront pas être mis à jour vers iPadOS 18

Les iPad sont des appareils qui bénéficient d’un large support pour les différentes versions d’iPadOS. Par exemple, l’iPad Air de deuxième génération a reçu des versions du système d’exploitation pendant 8 ans. Bien qu’il y ait peu de modèles d’iPad qui ne seront pas mis à jour vers iPadOS 18, il y en a quelques-uns qui seront exclus. Les voici :

iPad (6ème génération)

iPad (7ème génération)

iPad Pro de 10,5 pouces

iPad Pro de 12,9 pouces (2ème génération)

Bien que cela n’ait pas été confirmé par la compagnie, on peut supposer que ces quatre modèles pourraient être ceux qui ne pourront pas être mis à jour vers iPadOS 18, car ils sont équipés de variantes du processeur A10 Fusion.

Les modèles restants sur la liste seraient l’iPad mini (5ème génération), l’iPad Air (3ème génération) et l’iPad (8ème génération). Alors que la liste des iPhone qui ne pourront pas être mis à jour vers iOS 18 comprend des modèles équipés du processeur A12 Bionic, les iPad bénéficient d’une année de support supplémentaire comparativement à l’iPhone.

Après avoir vu les iPad qui ne pourront pas être mis à jour en 2024, il est temps de faire l’inverse et d’énumérer tous les iPad qui pourraient être mis à jour en 2024. Les voici :

iPad mini (5ème génération)

iPad mini (6ème génération)

iPad Air (3ème génération)

iPad Air (4ème génération)

iPad Air (5ème génération)

iPad (8ème génération)

iPad (9ème génération)

iPad (10ème génération)

iPad Pro de 11 pouces (2ème génération)

iPad Pro de 11 pouces (3ème génération)

iPad Pro de 11 pouces (4ème génération)

iPad Pro de 12,9 pouces (3ème génération)

iPad Pro de 12,9 pouces (4ème génération)

iPad Pro de 12,9 pouces (5ème génération)

iPad Pro de 12,9 pouces (6ème génération)

Il convient également de noter que ce ne sont pas seulement ces iPad qui pourront être mis à jour vers iPadOS 18, mais aussi les nouveaux iPad qu’Apple lancera l’année prochaine. On s’attend à ce que la compagnie renouvelle entièrement sa gamme avec le lancement d’un nouvel iPad Air, qui aurait deux tailles d’écran, un nouvel iPad mini avec un nouveau processeur et un nouvel iPad 11 avec un nouveau processeur. Tous ces produits devraient être disponibles en mars.

Par ailleurs, les iPad Pro devraient également être renouvelés avec de nouvelles tailles d’écran utilisant la technologie OLED, le processeur M3 et un nouveau Magic Keyboard en aluminium. Il est prévu qu’ils soient lancés plus tard que les produits mentionnés précédemment, mais ils auront également la possibilité de mettre à jour vers iPadOS 18, cela va de soi.

