La curieuse statistique des dispositifs technologiques les plus dangereux : le téléphone portable est en deuxième position

Une étude a révélé quels appareils électroniques causent le plus de blessures.

Voici les 5 appareils électroniques les plus dangereux

Utiliser incorrectement un appareil électronique peut entraîner une blessure. Bien que la technologie ait amélioré notre vie, elle est toujours source d’accidents et de problèmes. Si vous êtes curieux de savoir quel appareil électronique est le plus dangereux, nous allons vous montrer quels sont les plus dangereux et les principaux problèmes qu’ils causent chacun. Nous vous prévenons cependant que le téléphone portable est en deuxième position.

Le site de vente d’appareils électroniques Decluttr a réalisé une étude pour découvrir quels sont les appareils électroniques les plus dangereux aux États-Unis. Pour cela, il s’est basé sur les données du Système National de Surveillance Électronique des Blessures (NEISS), qui recueille les blessures causées par l’utilisation d’appareils. Elles sont recueillies dans les hôpitaux américains.

Les blessures causées par les téléphones portables ne cessent d’augmenter

Les appareils électroniques qui causent le plus de blessures sont les téléviseurs (30%), mais les téléphones portables se trouvent en deuxième position (23%). Il est probable que les positions s’inversent dans quelques années, car les blessures causées par les téléviseurs diminuent à un rythme effréné au cours de la dernière décennie (69%) en raison de la vente de moins en moins de téléviseurs à tube, beaucoup plus lourds que les écrans plats, ce qui entraîne des problèmes lombaires. Pendant ce temps, les blessures causées par les téléphones portables ne cessent d’augmenter.

Au cours de la dernière décennie, les blessures causées par l’utilisation de téléphones portables ont augmenté de 28%. Nous utilisons de plus en plus nos smartphones, qui sont devenus une extension de nous-mêmes. La cause la plus courante de blessure est lorsque le téléphone tombe sur le visage, avec le sinistre accident où il tombe pendant que nous sommes au lit, ce qui est très dangereux s’il tombe sur un œil, un sourcil ou une bouche. Cependant, ils causent également des accidents indirects, tels que des chutes et des accidents, lorsqu’ils sont utilisés pendant que nous marchons ou essayons de les récupérer après qu’ils soient tombés par terre.

D’autre part, nous avons les ordinateurs, les ordinateurs portables et les jeux vidéo, avec 22%. Le problème de ces appareils est que leurs utilisateurs ont tendance à les utiliser pendant des heures en adoptant une mauvaise posture, ce qui entraîne des contractures et des blessures musculaires ou de la colonne vertébrale. Il est très important de s’asseoir correctement lors de l’utilisation d’un ordinateur ou en jouant, et de le faire sur une chaise adaptée. Si votre chaise vous cause des problèmes de posture, vendez-la sur l’une de ces applications et achetez-en une confortable.

La 4ème place est occupée par les écouteurs et les dispositifs audio, avec 14% des blessures enregistrées. Bien que ces blessures soient moins fréquentes, elles sont très dangereuses, car une utilisation excessive des écouteurs peut entraîner des dommages permanents à l’ouïe, accompagnés d’une diminution de la qualité auditive. Pour protéger vos oreilles, nous vous conseillons de limiter le volume de votre téléphone portable.

Enfin, nous avons les piles et les batteries, avec seulement 7%. Ce type d’éléments peut être avalé par les enfants ; en réalité, la blessure la plus courante qu’ils causent est leur ingestion. Cela entraîne non seulement un risque de suffocation, mais aussi de toxicité. Les piles et les batteries sont souvent fabriquées avec des matériaux toxiques, de sorte que les avaler, dans de nombreux cas, entraîne une intoxication.

L’étude peut être lue intégralement en cliquant sur le lien ci-dessous.

The Most Dangerous Tech in the USA

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :