Anne Hathaway : « On m’a avertie que ma carrière s’effondrerait à 35 ans »

Prépare la sortie de deux films en décembre.

Anne Hathaway

Anne Hathaway est une actrice reconnue et aimée par tous qui a joué dans d’innombrables films de presque tous les genres, bien qu’elle se soit surtout illustrée dans la comédie romantique, mais sans perdre de vue le drame, voire l’action ou la science-fiction. Aujourd’hui, personne ne doute de sa carrière ou de son talent d’interprète, mais il y a eu un moment où l’actrice, désormais âgée de 40 ans, n’a pas eu la vie facile, et certains des mots qu’elle a entendus au début de sa carrière n’étaient pas flatteurs.

« Quand j’ai commencé dans cette industrie en étant une enfant », se souvient Hathaway au début d’une récente interview, « on m’a dit que ma carrière s’effondrerait à 35 ans, quelque chose que je sais que beaucoup de femmes affrontent« , réfléchit l’actrice. « Ce qui a évolué pendant ce temps, c’est que de plus en plus de femmes ont des carrières plus profondes dans leur vie, ce que je trouve fantastique ». Mais elle reconnaît qu’il y a encore du chemin à parcourir. « Évidemment, cela ne signifie pas que nous devons le célébrer en faisant une grande fête. Quelqu’un m’a dit ça l’autre jour : ‘Il y a beaucoup de raisons d’être fiers et encore beaucoup de choses à réparer' », a-t-elle ajouté.

Sa carrière aujourd’hui et son influence sur le public

Mais l’héroïne de Princesse malgré elle a également voulu exprimer sa fierté de savoir que son travail a influencé les personnes, avec un public qui se souvient encore de l’actrice grâce à un rôle qui a changé sa vie ou qui a été un moment heureux ou mémorable. « C’est un sentiment tellement doux de savoir que l’on est un peu lié à la vie de quelqu’un« , a-t-elle partagé. « Je ne peux pas décrire l’honneur de savoir que je suis impliquée dans les moments où les personnes ont besoin de réconfort. Je suis très émue de savoir que mon parcours d’artiste a touché les personnes. J’adore quand les projets ont une vie au-delà de leur sortie initiale ».

L’année dernière, nous avons pu voir Anne Hathaway dans des films remarquables tels que Armageddon Time, partageant la vedette avec Jeremy Strong, et la mini-série WeCrashed avec Jared Leto, entre autres projets renommés. Cette année, l’actrice est prête pour la sortie consécutive de deux films au cinéma. Llegó a mí, où elle partage également la scène avec Peter Dinklage et Marisa Tomei, qui sortira le 1er décembre, et Eileen, de William Oldroyd, où elle joue le rôle d’une psychologue en prison dans les années 60 et qui sortira le 8 décembre.

