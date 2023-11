Les fans d’Apple veulent Xiaomi : 45% des propriétaires d’iPhone ont un appareil de l’écosystème Xiaomi IoT

L’idée préconçue concernant les systèmes d’exploitation mobiles est que si vous utilisez des produits Apple, vous êtes fidèle à leur écosystème. Et si vous utilisez des produits Xiaomi, ou Samsung, ou toute autre marque avec Android, vous êtes fidèle à Android. Mais la réalité est bien différente, comme le montrent les statistiques de Xiaomi.

En effet, beaucoup d’entre nous combinent des produits des deux systèmes, utilisant par exemple un MacBook tout en utilisant un smartphone Android. En réalité, dans l’analyse que nous avons récemment réalisée sur le Xiaomi Smart Band 8, nous avons connecté le bracelet à la fois à un téléphone Xiaomi, à un Samsung et à un iPhone, et il fonctionnait tout aussi bien.

L’Internet des Objets de Xiaomi

Cette semaine, une partie de l’actualité de Xiaomi vient de la Conférence des Partenaires Écologiques de l’Internet des Objets de Xiaomi 2023.

Pendant cet événement, Xiaomi a annoncé des choses aussi intéressantes que son Xiaomi Vela, la plateforme logicielle que la société a créée pour l’Internet des Objets, est désormais open source, de sorte que tous les développeurs de logiciels et de matériel du monde entier peuvent utiliser Vela, le modifier et apporter leurs idées. Et aussi que l’écosystème IoT de Xiaomi est le plus grand du monde, avec 655 millions d’appareils connectés et plus de 13 millions de clients actifs.





Si vous avez un iPhone, vous avez sûrement aussi quelque chose de Xiaomi

Mais sans aucun doute, l’un des meilleurs chiffres recueillis par Xiaomi est que 45% des utilisateurs Apple dans l’écosystème Xiaomi possèdent plus de cinq appareils intelligents fabriqués par le géant chinois de l’électronique grand public.

Et compte tenu de ce qui a déjà été mentionné, à savoir que la plateforme Xiaomi IoT compte plus de 655 millions d’appareils, avec plus de 13 millions d’utilisateurs, cela signifie que les utilisateurs ayant cinq appareils ou plus représentent environ 10% de la population d’appareils connectés. Et que environ 300 millions de ces appareils ont été acquis par des propriétaires d’appareils Apple. Ce phénomène indique une convergence des écosystèmes technologiques, où les utilisateurs ne se limitent plus à une seule marque, mais recherchent le meilleur de différents fabricants.

Il y a actuellement qui connectent des produits dans plus de 200 catégories de l’écosystème intelligent de l’IoT. La puissance technologique chinoise s’attend à ce que le nombre de partenaires continue de croître rapidement. L’application phare de Xiaomi, Mijia App, compte en moyenne 82,9 millions d’utilisateurs actifs par mois. D’autre part, le nombre moyen d’utilisateurs mensuels de Xiao AI, l’assistant IA de Xiaomi qui n’est pas sorti du marché chinois, est estimé à plus de 110 millions.

Source | Xiaomi Today / Gizmochina

