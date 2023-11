Il y a 3000 ans, cette femme égyptienne a vécu avec une tumeur de dents dans la hanche

Ce phénomène étrange a surpris les chercheurs.

L’Égypte est un endroit qui recèle encore des mystères, bien que nous la connaissions mieux que d’autres peuples de l’Antiquité.

L’Égypte, tout comme l’Empire romain, sont probablement les peuples que nous connaissons le mieux de l’Antiquité. Alors que l’Empire romain a perduré jusqu’au Moyen Âge (plus particulièrement sa partie orientale) et nous a légué de nombreux vestiges de son patrimoine, y compris ses routes, en ce qui concerne l’Égypte, nous ne trouvons pas de patrimoine proprement originel de ce qui est maintenant notre pays, même si nous conservons quelques pièces qui nous ont été transmises au fil des ans et des relations internationales comme c’est le cas du Temple de Debod à Madrid.

Cependant, cela ne nous empêche pas d’être fascinés par la découverte de ce pays du Nil, qui a construit l’une des civilisations les plus avancées de son époque. Ils nous sont parvenus grâce à leurs œuvres éternelles comme le sphinx et les pyramides, mais il y a beaucoup plus derrière ce peuple, y compris une connaissance médicale avancée.

Une découverte surprenante

Un groupe de scientifiques, d’archéologues et d’historiens formant le Projet Amarna a découvert quelque chose de surprenant dans la tombe d’une personne qui n’appartenait pas aux classes supérieures de la société de l’Égypte antique. Alors qu’ils creusaient près d’Amarna, qui était la capitale du curieux Akhenaton, un pharaon qui a changé le culte religieux du pays du jour au lendemain, ils ont découvert le corps d’une femme qui avait une petite tumeur logée dans sa région pelvienne. Pour que nous puissions nous situer, ce contexte date d’il y a environ 3400 ans, c’est-à-dire du XVe siècle avant notre ère.

Jusque-là, tout semblait normal, mais cette tumeur était formée de plusieurs dents humaines, ce qui lui donnait un aspect vraiment particulier. Ainsi, ce petit vestige du passé est devenu la preuve la plus ancienne d’un tératome, c’est-à-dire de ces tumeurs qui contiennent des tissus tels que des muscles, des os, des dents ou même des cheveux.

Ce type de tumeurs est le plus fréquemment présent dans les organes génitaux des hommes et des femmes, bien qu’elles puissent apparaître dans n’importe quelle partie du corps. Dans ce cas, il correspond, car il a été trouvé dans le bassin de la femme, près de ce qui serait les ovaires.

Un archéologue a trouvé quelque chose de très surprenant dans le bassin d’un être humain en Égypte.

Il s’agit d’une tumeur qui a généré plusieurs dents dans cette partie du corps où elles n’avaient vraiment pas leur place.

Il remonte à environ 1500 avant notre ère, ce qui en réalité 3500 ans.

Elle a été découverte près d’Amarna, l’endroit où s’est déplacée initialement la cour du mystérieux pharaon Akhenaton.

Il s’agissait du bassin d’une femme et ils considèrent que c’est la preuve la plus ancienne d’un tératome , c’est-à-dire d’une tumeur mobile qui a évolué de manière non significative.

, c’est-à-dire d’une tumeur mobile qui a évolué de manière non significative. Le contexte de l’inhumation montre qu’elle ne faisait pas partie de l’élite de la région.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés à une situation assez curieuse qui nous permettra de mieux connaître la biologie des anciens Égyptiens. Ainsi, c’est quelque chose qui se produit encore aujourd’hui, nous ne sommes donc pas réellement surpris par cette maladie dont souffrait la femme. Mais, d’un autre côté, cela montre que le corps humain a toujours souffert de ces maladies.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :