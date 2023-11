La grande sphère de Las Vegas a perdu 98 millions dans son bilan financier, même s’il y a un tour.

Le premier bilan financier de l’activité commerciale de la sphère de Las Vegas affiche une perte impressionnante mais trompeuse de 98 millions de dollars.

La sphère de Las Vegas, la MSG Sphere, a révélé dans son rapport financier que lors du dernier trimestre, elle enregistre une perte négative de 98,4 millions de dollars. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une perte considérable, un facteur crucial n’a pas été pris en compte qui explique pourquoi ce chiffre de pertes est si élevé malgré la popularité et le succès qu’elle connaît en si peu de temps.

Le trimestre s’est terminé rapidement

Les données du trimestre financier, closes au 30 septembre, montrent que la MSG Sphere de Las Vegas affiche un bilan si négatif parce que son activité commerciale a commencé, ni plus ni moins, que le 29 septembre. C’est pourquoi, avec seulement deux jours ouvrables de revenus et les dépenses colossales de cette imposante sphère entre juillet et septembre, le bilan était pratiquement impossible à ajuster. Par conséquent,

Cependant, MSG a préféré inaugurer la sphère avant la fin de l’exercice, malgré l’image que cela donnerait à son bilan financier. Actuellement, The Sphere, qui est un stade impressionnant à l’intérieur, accueille le groupe emblématique U2 comme artistes résidents et, à mi-chemin de leur séjour, la sphère se remplit de concert en concert pour écouter bon nombre de leurs chansons intemporelles. En réalité, le groupe irlandais restera là-bas jusqu’à la fin de cette année 2023.

Une sphère de proportions titanesques

Cette sphère, bien qu’étant à Las Vegas, est également marquée par une empreinte espagnole, car elle a été conçue par des architectes espagnols qui ont relevé un défi intense. Sa construction complexe a conduit à ce que le stade singulier soit rempli de données et de curiosités pour construire cette sphère dont le résultat final a été un succès complet. Bien qu’elle n’ait même pas deux mois d’ouverture, elle attire l’attention du monde entier grâce à son impressionnant résultat.

De plus, la sphère compte également de nombreux effets visuels très attrayants, rendus possibles grâce à la qualité de la construction, aux millions de LEDs des sphères externe et interne, et aux calculs mathématiques complexes effectués pour adapter parfaitement les contenus et les images aux arcs de sa surface. Le résultat final est le fruit d’un travail minutieux et elle devient l’une des grandes attractions de Las Vegas.

Le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas se déroule également à proximité de la sphère, un circuit urbain baptisé Las Vegas Strip Circuit, qui suscite beaucoup d’intérêt pour des raisons plus qu’évidentes, devenant parfois l’un des grands centres d’attention, au-delà des courses. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, il ne fait aucun doute que la MSG Sphere, bien qu’elle puisse sembler une construction prétentieuse au départ, est devenue l’un des nouveaux points clés de Las Vegas.

