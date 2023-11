iOS 18 : tout ce que nous savons sur la prochaine mise à jour pour les iPhone

Nous passons en revue les nouveautés d’iOS 18, sa date de sortie ainsi que les iPhone compatibles avec cette nouvelle version.

Tout ce que nous savons sur iOS 18 en un seul article

Nous allons vous dire tout ce que l’on sait sur iOS 18. Bien qu’il soit encore tôt, nous commençons petit à petit à découvrir ce que nous verrons dans la prochaine mise à jour pour les iPhone qui sera lancée en 2024. Une nouvelle version qui arriverait avec de nombreuses nouveautés afin de compenser le manque de nouveautés – ironie du sort – des iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Tout au long de cet article, nous allons vous parler des nouveautés d’iOS 18, de la date de sortie prévue, ainsi que des iPhone compatibles, mais aussi des modèles d’iPhone qui cesseront de recevoir des mises à jour en 2024. Tout cela étant dit, passons à tout ce que nous savons sur la prochaine grande version pour les iPhone.

Parmi les nouveautés d’iOS 18, on trouverait l’intelligence artificielle générative. L’inclusion de cette technologie permettrait d’améliorer Siri et les applications natives telles qu’Apple Music, avec la possibilité de créer des listes automatiquement, ou encore l’application Messages, qui serait capable de générer des messages toute seule. De plus, d’autres applications bénéficieraient de ces améliorations, comme Pages ou Xcode.

D’autre part, il est prévu qu’iOS 18 vienne avec de nombreuses grandes fonctionnalités, en étant « l’une des mises à jour les plus ambitieuses et convaincantes » de ces dernières années. De plus, de nouveaux designs sont attendus, ce que nous avons déjà pu voir dans iOS 17, notamment avec les ajustements du bouton d’action.

Enfin, il est prévu qu’iOS 18 soit l’une des mises à jour les plus stables. Apple mettrait beaucoup l’accent sur cet aspect et aurait créé un nouveau système pour que tout fonctionne bien. Selon l’analyste Mark Gurman, si pendant le développement il est détecté qu’une nouvelle fonctionnalité est incompatible avec autre chose, le développement sera interrompu jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Bien que nous sachions grâce à Mark Gurman qu’Apple a interrompu et interrompra le développement d’iOS 18 si nécessaire, l’analyste ne pense pas que cela retardera la sortie habituelle à laquelle nous sommes habitués. Au maximum, cela ferait en sorte que la société intensifie le développement de cette nouvelle version.

Si tout se passe comme prévu et selon la tradition, Apple célébrera la WWDC 2024 au cours de la première semaine du mois de juin prochain et publiera la première version bêta le même jour que la conférence. Après quelques mois de test des versions bêtas, la société lancera la version finale pour tous à la mi-septembre 2024.

Si tout se passe également comme prévu, certains iPhone seront exclus de la mise à jour, tandis que d’autres pourront être mis à jour. Si l’on se réfère à ce que fait Apple ces dernières années, la compatibilité d’iOS 18 serait la suivante.

Voici les iPhone pouvant être mis à jour vers iOS 18 :

– iPhone 16 Pro Max.

– iPhone 16 Pro.

– iPhone 16 Plus.

– iPhone 16.

– iPhone 15 Pro Max.

– iPhone 15 Pro.

– iPhone 15 Plus.

– iPhone 15.

– iPhone 14 Pro Max.

– iPhone 14 Pro.

– iPhone 14 Plus.

– iPhone 14.

– iPhone 13 Pro Max.

– iPhone 13 Pro.

– iPhone 13.

– iPhone 13 mini.

– iPhone SE 2022.

– iPhone 12 Pro Max.

– iPhone 12 Pro.

– iPhone 12.

– iPhone 12 mini.

– iPhone SE 2020.

– iPhone 11.

– iPhone 11 Pro.

– iPhone 11 Pro Max.

Voici les iPhone qui ne pourront pas être mis à jour vers iOS 18 :

– iPhone XR.

– iPhone XS.

– iPhone XS Max.

