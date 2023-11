Cette nouvelle power-bank te ramène dans le passé avec un design basé sur une console de jeux mythique

La marque AYANEO prépare le lancement de sa nouvelle batterie externe, qui se vante d’avoir l’un des designs les plus originaux du marché.

Le design de cette batterie externe est inspiré de l’une des consoles de jeux vidéo les plus emblématiques de l’histoire // Image : AYANEO.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis le lancement de la Super Nintendo, mais cela ne l’empêche pas d’être l’une des consoles de jeux vidéo les plus mythiques de l’histoire. Pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite, la marque AYANEO a créé une power-bank avec un design basé sur cette mythique Super Nintendo. Nous avons pu voir les images de cette AYANEO Retro Power Bank et, honnêtement, son esthétique nous transporte directement dans le passé.

Aussi bien la couleur que la forme de cette batterie externe sont similaires à celles de la console de Nintendo. De plus, AYANEO a ajouté d’autres éléments esthétiques qui étaient également présents dans la Super Nintendo Entertainment System. Si vous voulez charger la batterie de votre téléphone portable, de vos écouteurs sans fil ou de votre tablette lorsque vous êtes en déplacement, cette power-bank vous offre son aide sans renoncer à l’un des designs les plus originaux que nous ayons vus.

Une batterie externe pour les amoureux de la Super Nintendo

AYANEO vient de présenter sur son site une nouvelle gamme de produits basés sur l’esthétique rétro. Selon l’entreprise, ce concept AYANEO REMAKE marque une nouvelle phase dans le développement de sa marque. Parmi les produits, on trouve plusieurs consoles de jeux vidéo portables, un mini PC et aussi une batterie externe clairement inspirée de la Super Nintendo Entertainment System.

Les premières images de cet accessoire, connu sous le nom de AYANEO Retro Power Bank, nous montrent qu’il s’agit d’une batterie externe de forme rectangulaire et de couleur grise. Si nous y jetons un premier coup d’œil, nous voyons que la power-bank rend clairement hommage à la mythique console de jeux vidéo de Nintendo.

En plus de la forme et de la couleur, il y a d’autres éléments décoratifs qui étaient également présents dans la Super Nintendo. Par exemple, le module rectangulaire situé dans la zone centrale de la face avant. Dans le cas de la batterie externe, nous voyons qu’il intègre un petit écran sur lequel nous pouvons voir son niveau d’énergie. À droite de ce panneau, nous voyons le logo « AYANEO REMAKE », tandis que dans la partie inférieure gauche, nous lisons le nom du dispositif.

Juste en dessous de ce module central, il y a deux petits éléments carrés d’un ton gris foncé qui étaient également présents dans la Super Nintendo. Comme la Retro Power Bank n’est qu’un concept, nous ignorons sa capacité, les ports qu’elle équipe ou la vitesse à laquelle elle peut charger les appareils connectés. Nous savons cependant qu’elle est de petite taille, comme nous le montre l’image suivante où elle apparaît aux côtés d’un iPhone.

Pour le moment, nous devons attendre pour en savoir plus sur cette power-bank curieuse. Cependant, nous ne pouvons pas nier qu’AYANEO a fait un excellent travail dans sa création, avec une esthétique qui séduira les amateurs de mode rétro et, en particulier, de la Super Nintendo. La société a confirmé le lancement de l’AYANEO Pocket S, une console de jeux vidéo portable sous Android avec l’un des processeurs les plus puissants du marché.

Si vous voulez découvrir d’autres batteries externes avec des designs attrayants, nous rappelons la power-bank ultime de Duracell. Elle a une esthétique très originale inspirée des mythiques piles alcalines Duracell, et surtout, une capacité impressionnante de 60 000 mAh. Plus belle et compacte est la power-bank de Xiaomi avec un design Disney, avec une esthétique magnifique où apparaît Mickey Mouse.

