Ce téléphone est une bête à 400 euros : appareil photo de 200 MP, charge de 100 W et 512 Go de mémoire

Grande baisse de prix pour ce téléphone mobile de milieu de gamme-premium avec une grande puissance, un écran de qualité excellente et un très bon appareil photo principal.

Le design de ce téléphone mobile en promotion est l’un des plus beaux du marché et l’un de ses grands atouts // Image : Urban Techno.

Choisir un nouveau téléphone mobile est beaucoup plus facile grâce à des offres comme celle-ci qui met en vedette le realme 11 Pro+. Ce smartphone de milieu de gamme-premium offre une expérience plus proche du haut de gamme dans des domaines tels que l’écran, les performances et les caméras. Ce n’est pas tout, le plus impressionnant est que vous pouvez profiter de toute la qualité du realme 11 Pro+ 5G pour seulement 398,99 euros sur Amazon dans le magnifique modèle Sunrise Beige.

Il ne fait aucun doute que ce smartphone est le meilleur que vous pouvez acheter pour environ 400 euros actuellement. Le Black Friday 2023 est le moment idéal pour l’acheter, car il est au prix le plus bas de son histoire et vous économisez 120 euros sur l’achat. Attention, vous pouvez également vous procurer le realme 11 Pro+ 5G pour 399 euros sur PcComponentes, sur MediaMarkt et sur Ebay, ce qui signifie que vous avez plusieurs stores à choisir pour l’acheter, tous au même prix cassé.

L’analyse du realme 11 Pro+ 5G nous a permis de savoir qu’il s’agit d’un téléphone mobile avec un design exquis, avec l’un des meilleurs écrans de sa catégorie, avec un processeur extrêmement puissant et avec un appareil photo impressionnant de 200 mégapixels. Attendez, il y en a plus, il se charge également en quelques minutes grâce à la charge 100W, en plus d’avoir 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il ne fait aucun doute, c’est un téléphone mobile très complet pour 400 euros.

realme 11 Pro+ 5G

realme 11 Pro+ 5G, l’achat idéal pour seulement 400 euros

Le realme 11 Pro+ 5G est un smartphone qui vous conquérira dès que vous le sortirez de la boîte. Le modèle Sunrise Beige, avec un dos en cuir végétalien, bénéficie d’une grande qualité de construction et se sent vraiment bien dans les mains. En plus de sa finition, le realme 11 Pro+ 5G est également très confortable grâce à ses courbes latérales et à un poids qui reste bien en dessous de 200 grammes.

Nous n’avons que des mots élogieux pour son écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En tenant compte de notre expérience, nous pouvons vous assurer que les images sont parmi les meilleures que vous puissiez profiter sur un téléphone mobile de 400 euros pour leur netteté, leur fluidité et leur reproduction des couleurs. C’est sur cet écran même qu’est situé un lecteur d’empreintes digitales qui vous aidera à déverrouiller rapidement le système.

Avec l’achat de ce realme 11 Pro+ 5G, vous obtiendrez l’un des meilleurs téléphones mobiles de realme. Il l’est également grâce aux excellentes performances offertes par le processeur MediaTek Dimensity 7050 5G, avec une puissance plus que suffisante pour exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux les plus exigeants. Ce processeur est parfaitement accompagné de 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et de realme UI 4.0 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation.

La fiche technique du téléphone met particulièrement en valeur le caméra arrière de 200 mégapixels. Nous avons pu la tester et nous pouvons vous confirmer qu’elle offre une expérience photographique vraiment bonne, au niveau de téléphones beaucoup plus chers. Les selfies fournis par la caméra frontale de 32 mégapixels sont également de très bonne qualité, une lentille qui est située dans le trou de l’écran.

realme 11 Pro+ 5G

Le bon comportement du realme 11 Pro+ 5G se maintient lorsque nous parlons de sa batterie de 5 000 mAh. Il est facile d’arriver à la fin de la journée avec de la batterie restante, avec environ 6 heures d’écran allumé. En plus d’avoir une bonne autonomie, le téléphone se distingue par sa compatibilité avec une charge rapide brutale de 100W qui le charge à 100 % en seulement 27 minutes. Le chargeur est inclus dans la boîte, soit dit en passant.

Écran, puissance, caméras, charge rapide… Le realme 11 Pro+ 5G vous offre une très, très bonne expérience pour son prix. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 399 euros sur Amazon, sur PcComponentes, sur MediaMarkt et sur Ebay, ce qui représente une économie considérable de 120 euros.

